Роналдиньо против Фигу: легенды "Реала" обыграли легенд "Барселоны" в Эль-Класико (видео)

Легенды футбола Роналдиньо, Фигу и Роберто Карлос снова сыграли друг против друга.

В Израиле состоялся товарищеский матч между легендами "Барселоны" и мадридского "Реала". Мадридцы обыграли в импровизированном Эль Класико каталонцев со четом 3:2.

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На 27-й минуте матча открыл счет Роналдиньо, реализовав пенальти. На 42-й минуте матча счет сравнял форвард мадридцев Педро Мунитис, а спустя три минуты Альфонсо Перес вывел мадридцев вперед.

Во втором тайме счет сравнял Хофре, однако на 70-й минуте окончательный счет в пользу мадридцев установил Рубен де ла Ред.

За легенд "Барселоны" сыграли Ангой, Хуан Карлос, Дею, Дани Тортолеро, Гойкоэчеа, Мендьета, Деку, Ривалдо, Арпон, Савиола, Роналдиньо, Гусман, Рональд де Бур, Коко, Амор, Хофре и Окуново.

За мадридцев – Кодина, Нуньес, Иван Кампо, Фернандо Санс, Роберто Карлос, Ривера, Милья, де ла Ред, Фигу, Альфонсо Перес, Амависка, Мунитис, Веласко и Мартин Веласкес.

Ранее Фокус показывал, как Роналдиньо оставил автограф на груди своей фанатки.

Не так давно Роналдиньо зажег в ночном клубе вместе с действующими игроками – французами Полем Погба и Блезом Матюиди, а также нападающим "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибалой.

А еще раньше Роналдиньо провел 171 день за решеткой в Парагвае из-за подозрения в использовании поддельных паспортов для въезда на территорию Парагвая. Фальшивые документы были найдены при обыске в их отельных номерах.

Напомним, что один из лучших игроков в истории футбола бразилец Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Милан", бразильские "Фламенго" и "Атлетико Минейро".

Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В составе "Барселоны" бразилец дважды становился чемпионом Испании – в 2005 и 2006 годах. В том же 2006-м он стал победителем Лиги чемпионов, а в 2011 году, выступая за "Милан", выиграл чемпионат Италии.