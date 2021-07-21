Роналдінью проти Фігу: легенди "Реала" обіграли легенд "Барселони" в Ель-Класіко (відео)

Легенди футболу Роналдінью, Фігу і Роберто Карлос знову зіграли один проти одного.

В Ізраїлі відбувся товариський матч між легендами "Барселони" і мадридського "Реала". Мадридці обіграли в імпровізованому Ель Класіко каталонців із рахунком 3:2.

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На 27-й хвилині матчу відкрив рахунок Роналдінью, реалізувавши пенальті. На 42-й хвилині матчу рахунок зрівняв форвард мадридців Педро Мунітіс, а через три хвилини Альфонсо Перес вивів мадридців уперед.

У другому таймі рахунок зрівняв Хофра, проте на 70-й хвилині остаточний рахунок на користь мадридців встановив Рубен де ла Ред.

За легенд "Барселони" зіграли Ангой, Хуан Карлос, Дею, Дані Тортолеро, Гойкоечеа, Мендьєта, Деку, Рівалдо, Арпон, Савіола, Роналдінью, Гусман, Рональд де Бур, Коко, Амор, Хофра й Окуново.

За мадридців — Кодіна, Нуньєс, Іван Кампо, Фернандо Санс, Роберто Карлос, Рівера, Мілья, де ла Ред, Фігу, Альфонсо Перес, Амавіска, Мунітіс, Веласко і Мартін Веласкес.

Раніше Фокус показував, як Роналдінью залишив автограф на грудях своєї фанатки.

Не так давно Роналдінью запалив у нічному клубі разом із чинними гравцями — французами Полем Погбою і Блезом Матюїді, а також нападником "Ювентуса" і збірної Аргентини Пауло Дибалою.

А ще раніше Роналдінью провів 171 день за ґратами в Парагваї через підозри у використанні підроблених паспортів для вʼїзду на територію Парагваю. Фальшиві документи були знайдені під час обшуку в їхніх готельних номерах.

Нагадаємо, що один із кращих гравців в історії футболу бразилець Роналдінью завершив карʼєру в 2018 році. Він відомий за виступами за "Барселону", "Парі Сен-Жермен", "Мілан", бразильські "Фламенго" й "Атлетіко Мінейро".

Роналдінью став чемпіоном світу 2002 року в складі збірної Бразилії. У складі "Барселони" бразилець двічі ставав чемпіоном Іспанії — в 2005 і 2006 роках. У тому ж 2006-му він став переможцем Ліги чемпіонів, а в 2011 році, виступаючи за "Мілан", виграв чемпіонат Італії.