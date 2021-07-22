Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде-2020

Элина Свитолина, посеянная под четвертым номером на турнире, начнет турнир матчем с немкой Лаурой Зигемунд.

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, а также сестры Надежда и Людмила Киченок узнали, с кем сыграют на Олимпиаде в Токио.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге сыграет против немки Лауры Зигемунд.

Даяна Ястремская встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

Сестры Киченок в парном разряде на Олимпиаде дебютируют против пары из Индии – Сания Мирза – Анкита Райна.

Ранее Фокус сообщал, что Свитолина показала свою комнату на Олимпиаде в Токио. До этого лучшая теннисистка Украины сменила фамилию в соцсетях.

Напомним, что главная теннисная надежда Украины Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфиса.

Пара сообщила о начале отношений в 2019 году. Несколько месяцев назад Монфис сделал Элине Свитолиной предложение, на которое та ответила согласием. Эксперты считают, что кольцо, которое спортсмен подарил своей возлюбленной, стоит около 700 тысяч евро.

Украину на Олимпиаде-2020 в теннисе представят четыре спортсменки – Элина Свитолина (одиночный и парные разряды), Даяна Ястремская (одиночный и парные разряды), а также сестры Людмила и Надежда Киченок (парный разряд).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от выступлений на Олимпиаде в Токио.

"Не важно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Это всегда дает дополнительную мотивацию упорно бороться и играть лучше. Олимпиада — всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду Игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну – особое чувство", — сказала Свитолина официальному сайту ITF.