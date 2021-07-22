Українські тенісистки дізналися перших суперниць на Олімпіаді-2020

Еліна Світоліна, посіяна під четвертим номером на турнірі, почне турнір матчем з німкенею Лаурою Зігемунд.

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, а також сестри Надія і Людмила Кіченок дізналися, з ким зіграють на Олімпіаді в Токіо.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна в першому колі зіграє проти німкені Лаури Зігемунд.

Даяна Ястремська зустрінеться з канадкою Лейлою Фернандес.

Сестри Кіченок у парному розряді на Олімпіаді дебютують проти пари з Індії — Саня Мірза — Анкіта Райна.

Раніше Фокус повідомляв, що Світоліна показала свою кімнату на Олімпіаді в Токіо. До цього найкраща тенісистка України змінила прізвище в соцмережах.

Нагадаємо, що головна тенісна надія України Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Монфіса.

Пара повідомила про початок відносин у 2019 році. Кілька місяців тому Монфіс зробив Еліні Світоліній пропозицію, на яку та відповіла згодою. Експерти вважають, що каблучка, яку спортсмен подарував своїй коханій, коштує близько 700 тисяч євро.

Україну на Олімпіаді-2020 на тенісі представлять чотири спортсменки — Еліна Світоліна (одиночний і парні розряди), Даяна Ястремська (одиночний і парні розряди), а також сестри Людмила і Надія Кіченок (парний розряд).

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від виступів на Олімпіаді в Токіо.

"Не важливо, це Кубок Біллі Джин Кінг чи Олімпіада. Це завжди дає додаткову мотивацію наполегливо боротися і грати краще. Олімпіада — завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік я з нетерпінням чекаю Ігри та намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну — особливе почуття", — сказала Світоліна офіційному сайту ITF.