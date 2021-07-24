Звезды над Токио. Кого смотреть на Олимпийских играх — 2020

Олимпийские игры — как день рождения в детстве: долго ждешь, а потом радуешься, распаковывая подарки. В случае главных спортивных состязаний мира подарки — это их новые герои, рекорды и яркие моменты выступлений лучших атлетов.

Олимпиада в Токио столкнулась с множеством трудностей из-за пандемии коронавируса, но вопреки всем препятствиям соревнования состоятся. Да, уже нет легендарных героев прошлых лет Майкла Фелпса или Усейна Болта, но нынешняя Олимпиада получит новых колоритных персонажей, часть из которых — уже звезды в своих видах спорта, а часть наверняка станет ими на самих Играх.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Герои Евро-2020 против Дани Алвеса

[ + – ] Олимпийский футбольный турнир порадует звездами

Если вы не устали от футбола после Евро-2020, то Олимпийский футбольный турнир тоже порадует звездами. В нем будут участвовать игроки, которые родились не раньше 1 января 1997 года. Также каждой команде разрешили взять по три футболиста постарше.

Вдохновившись своими подвигами на Евро-2020 и молодежном Евро-2019, сборная Испании везет в Токио много героев. Это Унай Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри, Дани Ольмо и Миккель Ойярсабаль. А вот Серхио Рамос, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Жорди Альба на Олимпиаду не поедут.

Важно

"Готова прыгать дальше". Марина Бех-Романчук о шансах на Олимпиаде в Токио и тяжелых периодах в карьере

Свой звездный ветеран есть в составе сборной Бразилии. Шанс выиграть олимпийское золото получит опытнейший Дани Алвес, хорошо известный в Европе по выступлениям за "Барселону" (2008–2016). Сейчас 38-летний защитник выступает на родине за "Сан-Пауло".

В составе других сборных, участвующих в Олимпийском турнире, также есть опытные футболисты. Например, в составе команды Франции сыграет 35-летний Андре-Пьер Жиньяк, который выступал за национальную сборную еще на домашнем Евро-2016. Тогда французы выиграли серебряные медали.

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи поможет команде Кот-Д’Ивуара, опытный голкипер Гильермо Очоа сыграет в составе сборной Мексики. В общем, футбольным фанатам будет за кем наблюдать.

Кевин Дюрант и очередная версия "Дрим-Тим"

[ + – ] В сборной США по баскетболу есть звезды НБА

Сборная США по баскетболу — одна из самых желанных участников Олимпийских игр. Несмотря на статус вечного фаворита, американцы не всегда выигрывали золото в этом виде спорта. Например, в 2004 году родоначальники баскетбола не прошли в финал и довольствовались бронзой. На всех следующих Играх США побеждали. В Токио отправился не самый сильный состав, но и среди этих игроков есть звезды НБА: Дамиан Лиллард, Джру Холидэй, Кевин Лав и Кевин Дюрант. Для последнего это будет третье выступление на Олимпиаде и возможность завоевать третье золото.

Монополист Новак Джокович

[ + – ] До Игр в Токио Джокович играл на трех Олимпиадах

Сербский теннисист проводит лучший сезон в карьере: он выиграл все три Больших Шлема (Australian Open, Roland Garros и Уимблдон), доведя количество своих побед на турнирах этой серии до 20. Теперь он в одном ряду с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, но может догнать их по количеству золотых медалей на Олимпиаде. Тем более швейцарец и испанец уже заявили, что в Токио не сыграют. Джокович играл на трех Олимпиадах, в 2008 году выиграл бронзу, в 2012-м занял четвертое место, а пять лет назад вообще выбыл в первом раунде. Для абсолютной монополии нынешнего сезона сербу осталось выиграть Олимпиаду, US Open и Итоговый турнир АТР. На фоне его главных конкурентов, потерявших былую мощь, эта задача вполне достижима.

Шведский "дельтаплан"

[ + – ] Арманду Дюплантису только 21 год, а он уже дважды стал чемпионом Европы

Ночной кошмар Сергея Бубки — шведский прыгун с шестом Арманд Дюплантис — обновил, казалось, вечный рекорд украинского спортсмена. Случилось это 17 сентября 2020 года на одном из этапов Бриллиантовой лиги. Дюплантису только 21 год, а он уже переписал историю, выиграл серебряную медаль чемпионата мира и дважды стал чемпионом Европы. Мондо, как его называют в быту, атлетические данные получил в наследство от отца. Дюплантис-старший тоже прыгал с шестом, но его рекордом остались 5,80 м. Зато сын — один из самых звездных спортсменов современности. Теперь он претендует на первое в своей жизни олимпийское золото. Над стадионом он летает не хуже дельтаплана.

Важно

Украинский дзюдоист Яков Хаммо: "У Тедди Ринера ничего не получится, потому что на Олимпиаду еду я"

Американский феникс

[ + – ] Американская гимнастка Симона Байлз выиграла пять золотых медалей на чемпионате мира в Штутгарте

Словно птица феникс, из небытия возродилась американская гимнастка Симона Байлз. С 2019 года, когда она выиграла пять золотых медалей в разных дисциплинах на чемпионате мира в Штутгарте, 24-летняя спортсменка не выступала. Она вернулась к соревнованиям весной этого года. Отметим, что успешно на Олимпийских играх Байлз уже выступала: в Рио-де-Жанейро она взяла одну бронзовую и четыре золотых медали. С одной стороны, мастерство американки и ее звездный статус не вызывают сомнений, с другой — простой длиной в два года вызывает вопросы.