Зірки над Токіо. Кого дивитися на Олімпійських іграх — 2020

Олімпійські ігри — як день народження в дитинстві: довго чекаєш, а потім радієш, розпаковуючи подарунки. У випадку головних спортивних змагань світу подарунки — це їхні нові герої, рекорди і яскраві моменти виступів кращих атлетів.

Олімпіада в Токіо зіткнулася з безліччю труднощів через пандемію коронавірусу, але попри всі перешкоди змагання відбудуться. Так, уже немає легендарних героїв минулих років Майкла Фелпса чи Усейна Болта, але нинішня Олімпіада отримає нових колоритних персонажів, частина з яких — уже зірки у своїх видах спорту, а частина точно стане ними на самих Іграх.

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Герої Євро-2020 проти Дані Алвеса

[ + – ] Олімпійський футбольний турнір порадує зірками

Якщо ви не втомилися від футболу після Євро-2020, то Олімпійський футбольний турнір теж порадує зірками. У ньому братимуть участь гравці, які народилися не раніше 1 січня 1997 року. Також кожній команді дозволили взяти по три старших футболісти.

Надихнувшись своїми подвигами на Євро-2020 і молодіжному Євро-2019, збірна Іспанії везе в Токіо багато героїв. Це Унаї Сімон, Ерік Гарсія, Пау Торрес, Педрі, Дані Ольмо і Міккель Оярсабаль. А ось Серхіо Рамос, Жерард Піке, Серхіо Бускетс і Жорді Альба на Олімпіаду не поїдуть.

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Свій зоряний ветеран є в складі збірної Бразилії. Шанс виграти олімпійське золото отримає досвідчений Дані Алвес, добре відомий у Європі за виступами за "Барселону" (2008-2016). Наразі 38-річний захисник виступає на батьківщині за "Сан-Пауло".

У складі інших збірних, що беруть участь в Олімпійському турнірі, також є досвідчені футболісти. Наприклад, у складі команди Франції зіграє 35-річний Андре-П'єр Жиньяк, який виступав за національну збірну ще на домашньому Євро-2016. Тоді французи виграли срібні медалі.

Захисник "Манчестер Юнайтед" Ерік Байї допоможе команді Кот-Д'Івуару, досвідчений голкіпер Гільєрмо Очоа зіграє в складі збірної Мексики. Загалом, футбольним фанатам буде за ким спостерігати.

Кевін Дюрант і чергова версія "Дрім-Тім"

[ + – ] У збірної США з баскетболу є зірки НБА

Збірна США з баскетболу — одна з найбажаніших учасників Олімпійських ігор. Незважаючи на статус вічного фаворита, американці не завжди вигравали золото в цьому виді спорту. Наприклад, у 2004 році родоначальники баскетболу не пройшли у фінал і задовольнялися бронзою. На всіх наступних Іграх США перемагали. У Токіо відправився не найсильніший склад, але і серед цих гравців є зірки НБА: Демʼєн Ліллард, Джру Голідей, Кевін Лав і Кевін Дюрант. Для останнього це буде третій виступ на Олімпіаді і можливість завоювати третє золото.

Монополіст Новак Джокович

[ + – ] До Ігор у Токіо Джокович грав на трьох Олімпіадах

Сербський тенісист проводить кращий сезон у кар'єрі: він виграв усі три Великі Шоломи (Australian Open, Roland Garros і Вімблдон), довівши кількість своїх перемог на турнірах цієї серії до 20. Тепер він в одному ряду з Роджером Федерером і Рафаелем Надалем, але може наздогнати їх за кількістю золотих медалей на Олімпіаді. Тим більше швейцарець і іспанець уже заявили, що в Токіо не зіграють. Джокович грав на трьох Олімпіадах, у 2008 році виграв бронзу, у 2012-му посів четверте місце, а п'ять років тому взагалі вибув у першому раунді. Для абсолютної монополії нинішнього сезону сербу залишилося виграти Олімпіаду, US Open і Підсумковий турнір АТР. На фоні його головних конкурентів, які втратили колишню міць, це завдання цілком досяжне.

Шведський "дельтаплан"

[ + – ] Арману Дюплантісу тільки 21 рік, а він уже двічі став чемпіоном Європи

Нічний кошмар Сергія Бубки — шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс — оновив, здавалося, вічний рекорд українського спортсмена. Сталося це 17 вересня 2020 року на одному з етапів Діамантової ліги. Дюплантісу тільки 21 рік, а він уже переписав історію, виграв срібну медаль чемпіонату світу і двічі став чемпіоном Європи. Мондо, як його називають у побуті, атлетичні дані отримав у спадок від батька. Дюплантіс-старший теж стрибав з жердиною, але його рекордом залишилися 5,80 м. Зате син — один з успішних спортсменів сучасності. Тепер він претендує на перше у своєму житті олімпійське золото. Над стадіоном він літає не гірше за дельтаплан.

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Американський фенікс

[ + – ] Американська гімнастка Сімона Байлс виграла п'ять золотих медалей на чемпіонаті світу в Штутгарті

Немов птах фенікс, з небуття відродилася американська гімнастка Сімона Байлс. З 2019 року, коли вона виграла п'ять золотих медалей у різних дисциплінах на чемпіонаті світу в Штутгарті, 24-річна спортсменка не виступала. Вона повернулася до змагань навесні цього року. Зазначимо, що успішно на Олімпійських іграх Байлс уже виступала: у Ріо-де-Жанейро вона взяла одну бронзову і чотири золоті медалі. З одного боку, майстерність американки та її зоряний статус не викликають сумнівів, з іншого — зупинка завдовжки у два роки викликає питання.