Выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио: как это было (фото)

Впервые в истории флаг вынесли два человека – стрелок Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин. Это связано с позицией МОК по принципам гендерного равенства.

В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр.

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Знаменосцами Украины стали представительница пулевой стрельбы Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин. Впервые в истории Олимпийских игр страны выставляют сразу двоих знаменосцев – мужчину и женщину.

Это связано с позицией Международного Олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

[ + – ] Украина на открытии Олимпиады Фото: Getty Images [ + – ] Украина на открытии Олимпиады Фото: Getty Images

Отметим, что Костевич – чемпионка ОИ-2004, чемпионка мира-2018. Никишин — чемпион мира-2015 в командной шпаге и самый возрастной член олимпийской сборной Украины в Токио (41 год).

Ранее Фокус сообщал, что украинские лучники первыми стартовали на Олимпиаде в Токио.

Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего – в 30 дисциплинах.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Напомним, игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Олимпийские надежды Украины. У кого есть шансы на медали в Токио