Вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо: як це було (фото)

Уперше в історії прапор винесли дві людини — стрілчиня Олена Костевич і шпажист Богдан Нікішин. Це пов'язано з позицією МОК щодо принципів гендерної рівності.

У Токіо відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор.

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Прапороносцями України стали представниця кульової стрільби Олена Костевич і шпажист Богдан Нікішин. Уперше в історії Олімпійських ігор країни обирають одразу двох прапороносців — чоловіка та жінку.

Це повʼязано з позицією Міжнародного Олімпійського комітету з відстоювання принципів гендерної рівності.

[ + – ] Україна на відкритті Олімпіади Фото: Getty Images [ + – ] Україна на відкритті Олімпіади Фото: Getty Images

Відзначимо, що Костевич — чемпіонка ОІ-2004, чемпіонка світу-2018. Нікішин — чемпіон світу-2015 у командній шпазі та найстарший член олімпійської збірної України в Токіо (41 рік).

Раніше Фокус повідомляв, що українські лучники першими стартували на Олімпіаді в Токіо.

Україну на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представить 158 олімпійців у 25 видах спорту, усього — в 30 дисциплінах.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні та фехтуванні.

Нагадаємо, ігри ХХХІ Олімпіади в Токіо пройдуть із 23 липня по 8 серпня. Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але її перенесли на рік через пандемію коронавірусу.

Олімпійські надії України. У кого є шанси на медалі в Токіо