Спорт и травмы. Как избежать повреждений и заранее их спрогнозировать

Здоровье каждого спортсмена — в его руках. Сколько денег теряют спортсмены в результате повреждения, как быстро вернуться в игру и можно ли предусмотреть травму и не допустить ее?

Травма – самое неприятное и страшное, что может произойти со спортсменом. К сожалению, от этой составляющей профессионального спорта не застрахован совершенно никто. Некоторые спортсмены из-за повреждений вынуждены завершать карьеру, а некоторые тратят лучшие годы своей жизни, чтобы вернуться на прежний уровень. Что делать, если уже получил травму, как правильно восстановиться и, в конце концов, можно ли избежать повреждений?

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Фокус обратился за ответами на эти вопросы к профильным специалистам: руководителю Украинской спортивной клиники Олегу Касатке и спортивному врачу Руслану Лебедю.

[ + – ] Кто-то получает повреждение в столкновениях прямо на игровом поле, а кого-то неудача настигает на тренировке Фото: pexels.com

Почему возникают травмы у спортсменов?

Травмы случаются со спортсменами при разных обстоятельствах: кто-то получает повреждение в столкновениях прямо на игровом поле, а кого-то неудача настигает на тренировке или в бытовой ситуации.

"Причин травм может быть много. У каждого человека есть свои особенности тела, о которых мы не знаем и под физическими нагрузками эти особенности становятся предрасполагающим фактором для возникновения травмы. Травма может быть прямой, из-за того, что тебе ее кто-то наносит или непрямой: она происходит во время движения без какого-либо стороннего участия. Фактор спортивной борьбы и физической нагрузки становится катализатором.

Непрямые спортивные травмы носят "накопительный" характер. К травме можно идти долго. В каждом виде спорта есть свои характерные повреждения. Также существует генетический фактор спортивного травматизма. У некоторых спортсменов есть генетическая предрасположенность к определенным повреждениям", — рассказал Фокусу руководитель Украинской спортивной клиники Олег Касатка.

[ + – ] Спортивный врач и менеджер Олег Касатка

Некоторые травмы не допустить просто: нужно уделять время регулярной физической активности, считает спортивный врач Руслан Лебедь.

"Достаточная физическая активность крайне важна для уменьшения рисков развития хронических заболеваний. С точки зрения рисков намного опаснее вообще не заниматься спортом. К сожалению, тренировки и соревнования могут приводить к спортивным травмам.

Есть состояния организма, на которые мы не можем повлиять – это, например острые или контактные повреждения. Яркий пример — чемпионат Европы по футболу. Повреждение ахиллового сухожилия у защитника сборной Италии Леонардо Спинаццола и травма коленного сустава нападающего сборной Украины Артема Беседина. Даже спортсмены самого высокого уровня, получают повреждения.

В любительском спорте многое зависит от знаний атлета о состоянии особенностей своего тела и рисков физической активности, которой он занимается. И здесь важен вопрос как тренировок, восстановления после них, так и специальный медицинский менеджмент здоровья атлета", — рассказал Фокусу Руслан Лебедь.

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Статистика травм

Массовый спорт в Украине только начинает свой подъем, результаты можно будет увидеть через несколько лет, когда построенная инфраструктура будет доступна для спортсменов. При этом в нашей стране нет органа, который занимался бы ведением статистики спортивных травм.

[ + – ] Частота травм зависит от вида спорта. Так, например, для футбола этот показатель составляет 7 случаев на каждые 1000 часов занятий Фото: pexels.com

Вместе с тем, спортивные доктора приводят цифры по количеству травм в тех странах, где подобный учет ведется.

"Частота травм зависит от вида спорта. Так, например, для футбола этот показатель составляет 7 случаев, а средний уровень травматизма в спорте 2,6 случая на каждые 1000 часов занятий спортом, согласно данным ученого Пабло Приетоса-Гонсалеса. Кроме того, риски выше во время соревнований и при наличии травм в прошлом, а для детей такой риск представляет ранняя специализация в одном виде спорта", — говорит Руслан Лебедь.

Потери, связанные со спортивными травмами

Помимо психологических страданий и переживаний, травма несет с собой еще и материальные убытки. Спортсмены-профессионалы не только не зарабатывают деньги в виду временной потери трудоспособности, но еще и вынуждены тратить средства на лечение.

[ + – ] У спортсмена может быть предрасположенность к каким-то типам травм, но он об этом не подозревает Фото: pexels.com

"Травма — это финансовая потеря, как для самого травмированного человека, так и для страны. Если государство не гарантирует и не финансирует оказание помощи, то получив травму, спортсмен начинает терять деньги: скорая помощь, консультации, обследования, манипуляции, а иногда и операция, а потом – реабилитация. В общем, травма – это дорого. Если это спортсмен-профессионал, то он выбывает из борьбы за место в составе и рейтинг, его трансферная стоимость падает. Представьте себе, он инвестировал время, деньги и силы, а потом – все может потерять.

За золотую олимпийскую медаль можно получить 100 тысяч долларов, но травма перечеркивает эту возможность. Или, например, цена футболиста на трансферном рынке — 25 миллионов евро. Но если он не поиграет полгода из-за частых травм, то инвестиционный пакет, которым он является, станет дешевле. Теряют все: игрок, президент, тренер и агент", — говорит Фокусу Олег Касатка.

Травма – это дорого. Если это спортсмен-профессионал, то он выбывает из борьбы за место в составе и рейтинг, его трансферная стоимость падает

И если в Украине статистика расходов медицинских учреждений на лечение спортивных травм пока не ведется, то у мировых лидеров речь идет об огромнейших суммах. Например, в США ежегодно на лечение травм тратят столько, что любой бизнесмен, обладающий таким капиталом, был бы в лидерах в рейтинге самых богатых украинцев.

"Расходы системы здравоохранения в США на лечение спортивных травм, согласно данным исследований, составляют около 2 миллиардов долларов. А суммарные финансовые потери футбольных топ-команд в сезоне 19/20 Английской Премьер-лиги из-за простаивания травмированных игроков оцениваются в колоссальные 193 миллиона фунтов. При этом около 22% всех травм требуют больше семи дней без тренировок", — рассказал Фокусу спортивный врач Руслан Лебедь.

Прогноз и аналитика травм

Понимание факторов риска травм и их взаимодействия является ключевым компонентом предотвращения будущих травм в спорте. Специалисты утверждают, что у каждого спортсмена есть индивидуальные склонности к получению определенных травм.

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"Медицинская команда специалистов должна учитывать события, приводящие к травме, а также включать характеристику биомеханики тела во время травмы. Из-за множества взаимодействий между факторами риска, а также непредсказуемых событий (например, контакт с другим игроком), способность предвидеть травму является сложной задачей. А значит анализ должен быть сосредоточен не только на прогнозировании возникновения самой травмы, но и определения индивидуальных рисков травмы и реализовать меры по их снижению", — говорит Руслан Лебедь.

Во многом, это объясняет высокий травматизм украинских профессиональных спортсменов: в нашей стране прогнозом травм занимаются единицы, и далеко не каждый спортсмен знает о существовании таких исследований.

[ + – ] Травма может носить накопительный характер — ее можно выявить заблаговременно Фото: Украинская спортивная клиника

Существуют также и генетические исследования: то есть, у спортсмена может быть предрасположенность к каким-то типам травм, но он об этом не подозревает, и травма может стать неприятным сюрпризом в любой момент.

"Генетическое тестирование — это быстро развивающийся подход к диагностике заболеваний и это один из инструментов, используемых в настоящее время для медицинского менеджмента, который основан на понимании генетического "бэкграунда" атлета. Но, к сожалению, компании, которые занимаются генетическими исследованиями часто преувеличивают прогнозы тестов, что ведет к репутационному ущербу метода. Существуют определенные биомаркеры с подтвержденными качественными клиническими исследованиями, их пока не так много и анализировать их должен медицинский специалист", — рассказал Фокусу спортивный врач Руслан Лебедь.

Восстановиться после травмы помогает физиотерапия

Одной из важных составляющих при реабилитации после травмы является фактор физической терапии. Без физической нагрузки и спортивных тренировок все остальные процедуры не будут иметь нужного эффекта, и реабилитация рискует затянуться.

"Физиотерапия во многом может поспособствовать недопущению травм. Травма – это битва за здоровье, за возвращение в спорт. Физическая терапия – это тот фактор, который поможет избежать этой битвы. Если тело сильное и подготовленное, то шансы получить травму существенно снижаются. Для достижения этой цели применяют специальные превентивные упражнения и физиотерапию. Это, в первую очередь, движение, а точнее – специальные комплексы упражнений.

70% травм рецидивируют, поэтому если травма уже имела место, то высока вероятность того, что она повторится", — говорит Фокусу руководитель Украинской спортивной клиники Олег Касатка.

[ + – ] Физиотерапия помогает быстрее вернуться в профессиональный спорт

Вместе с тем, физические упражнения помогают быстрее набрать форму и вернуться в соревновательный тонус.

"Главная цель в лечении спортивных травм — возвращение в самый короткий срок к полноценной деятельности на пике спортивной формы. И чтобы ее реализовать, необходим четкий план с критериями перехода спортсмена между этапами лечения, постоянное медицинское сопровождение и формирование культуры коммуникации между всеми звеньями: спортсмен – родители – тренер-врач — физический терапевт — менеджер/агент для достижения высокой задачи — возвращения в спорт", — сказал Фокусу Руслан Лебедь.