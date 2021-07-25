Клуб "Вегас Голден Найтс" выбрал украинского хоккеиста на драфте НХЛ

Артур Чолач стал первым украинцем с 2007 года, которого выбрали на ярмарке молодых талантов НХЛ

18-летний украинский хоккейный защитник Артур Чолач выбран клубом "Вегас Голден Найтс" на драфте НХЛ под 190-м номером.

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Воспитанник хоккейного клуба "Галицкие Львы" пробился на ярмарку молодых талантов сильнейшей хоккейной лиги мира, и смог убедить представителей самого молодого клуба НХЛ сделать выбор в свою пользу.

"Вегас Голден Найтс" — один из самых молодых клубов НХЛ. Однако несмотря на возраст (он был основан в 2017-м году), "рыцари" успели в дебютном сезоне дойти до финала Кубка Стэнли, в котором проиграли "Вашингтон Кэпиталз".

Отметим, что в минувшем сезоне Чолач выступал за "Сокол" и помог ему дойти до финала Украинской хоккейной Лиги.

Последним украинцем, которому повезло быть выбранным на драфте НХЛ, был голкипер Сергей Гайдученко, которого захотела видеть в своих рядах "Флорида Пантерз".

Из действующих украинских хоккеистов через драфт НХЛ успешно проходил Андрей Михнов — в 2002-м году его отметил клуб "Сент-Луис Блюз".

Напомним, чемпионом НХЛ в сезоне 2021/2022 стала "Тампа-Бэй Лайтнинг", которая в финале Кубка Стэнли выиграла серию против "Монреаль Канадиенс". Последний матч серии был сыгран 9 июля.

"Тампа-Бэй" одержала победу во втором сезоне подряд: в сезоне 2019/2020 в финале они обыграли "Даллас Старз" в шести матчах. В целом, это третий титул клуба в истории — первый трофей был завоеван еще в сезоне 2003/2004.

Голкипер "молний" Андрей Василевский признан MVP плей-офф, а форвард команды Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ текущего сезона.

Ранее НХЛ омрачила трагедия: латвийский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" погиб из-за попадания в него фейерверка. Сначала полиция допускала, что смерть хоккеиста настала из-за травмы головы, которую он получил, поскользнувшись на бетоне, пытаясь избежать попадания зарядов фейерверка.