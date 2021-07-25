Клуб "Вегас Голден Найтс" вибрав українського хокеїста на драфті НХЛ

Артур Чолач став першим українцем з 2007 року, якого обрали на ярмарку молодих талантів НХЛ

18-річний український хокейний захисник Артур Чолач обраний клубом "Вегас Голден Найтс" на драфті НХЛ під 190-м номером.

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Вихованець хокейного клубу "Галицькі Леви" пробився на ярмарок молодих талантів найсильнішої хокейної ліги світу, і зміг переконати представників наймолодшого клубу НХЛ зробити вибір на свою користь.

"Вегас Голден Найтс" — один з наймолодших клубів НХЛ. Однак незважаючи на вік (він був заснований в 2017-му році), "лицарі" встигли в дебютному сезоні дійти до фіналу Кубка Стенлі, в якому програли "Вашингтон Кепіталз".

Відзначимо, що в минулому сезоні Чолач виступав за "Сокіл" і допоміг йому дійти до фіналу Української хокейної Ліги.

Останнім українцем, якому пощастило бути обраним на драфті НХЛ, був голкіпер Сергій Гайдученко, якого захотіла бачити в своїх рядах "Флорида Пантерс".

З чинних українських хокеїстів через драфт НХЛ успішно проходив Андрій Міхнов — в 2002-му році його зазначив клуб "Сент-Луїс Блюз".

Нагадаємо, чемпіоном НХЛ в сезоні 2021/2022 стала "Тампа-Бей Лайтнінг", яка в фіналі Кубка Стенлі виграла серію проти "Монреаль Канадієнс". Останній матч серії був зіграний 9 липня.

"Тампа-Бей" здобула перемогу у другому сезоні поспіль: у сезоні 2019/2020 в фіналі вони обіграли "Даллас Старз" в шести матчах. В цілому, це третій титул клубу в історії — перший трофей був завойований ще в сезоні 2003/2004.

Голкіпер "блискавок" Андрій Василевський визнаний MVP плей-офф, а форвард команди Микита Кучеров став кращим бомбардиром плей-офф НХЛ поточного сезону.

Раніше НХЛ затьмарила трагедія: латвійський голкіпер "Коламбус Блю Джекетс" загинув через попадання в нього феєрверку. Спочатку поліція припускала, що смерть хокеїста настала через травму голови, яку він отримав, послизнувшись на бетоні, намагаючись уникнути попадання зарядів феєрверку.