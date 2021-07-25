На Олимпиаде разрешили спортсменам снимать маски на 30 секунд

Теперь победители и призеры Игр могут сделать фотографии на пьедестале без защитных масок.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд во время награждения на Играх в Токио. В воскресенье, 25 июля, был утвержден новый протокол церемонии награждения.

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Церемония теперь будет выглядеть так:

Во время исполнения гимна спортсмены стоят на своих местах на пьедестале, они в масках. После гимна им подается визуальный сигнал, разрешающий снять маски на 30 секунд для возможности сфотографироваться. Через 30 секунд подается другой сигнал, спортсмены должны надеть маски. После этого бронзовый и серебряный призеры могут присоединиться к победителю для совместного фотографирования (в масках). Спортсмены сходят с пьедестала для фотографирования крупным планом (в масках).

Ранее в МОК неоднократно напоминали спортсменам о необходимости соблюдать меры индивидуальной предосторожности для защиты от заражения коронавирусом. В частности, это касается правила носить маски там, где этого требуют организаторы.

В пятницу, 23 июля, в ходе церемонии открытия Игр ряд спортсменов во время парада национальных сборных не выполняли это требование.

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