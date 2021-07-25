На Олімпіаді дозволили спортсменам знімати маски на 30 секунд

Тепер переможці і призери Ігор можуть зробити фотографії на п'єдесталі без захисних масок.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив спортсменам знімати маски на 30 секунд під час нагородження на Іграх в Токіо. У неділю, 25 липня, був затверджений новий протокол церемонії нагородження.

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Церемонія тепер буде виглядати так:

Під час виконання гімну спортсмени стоять на своїх місцях на п'єдесталі, вони в масках. Після гімну їм подається візуальний сигнал, що дозволяє зняти маски на 30 секунд для можливості сфотографуватися. Через 30 секунд подається інший сигнал, спортсмени повинні надіти маски. Після цього бронзовий і срібний призери можуть приєднатися до переможця для спільного фотографування (в масках). Спортсмени сходять з п'єдесталу для фотографування великим планом (в масках).

Раніше в МОК неодноразово нагадували спортсменам про необхідність дотримуватися заходів індивідуального захисту від зараження коронавірусом. Зокрема, це стосується правила носити маски там, де цього вимагають організатори.

У п'ятницю, 23 липня, в ході церемонії відкриття Ігор ряд спортсменів під час параду національних збірних не виконували цю вимогу.

Нагадаємо, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 в Токіо Дарʼя Білодід вирішила зробити паузу у своїй професійній спортивній кар'єрі, розповів її батько і тренер Геннадій Білодід. За його словами, дзюдоїстка планувала завоювати золоту медаль в Токіо, а свою поразку в півфіналі вона пояснює перенесенням змагань на рік через пандемію COVID-19.

Фехтувальник Ігор Рейзлин приніс Україні другу медаль на Олімпійських іграх в Токіо.