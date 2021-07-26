Свитолина вышла в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио

Первая ракетка Украины продолжает свой турнирный путь за медалями на Олимпиаде в Токио.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в следующий круг на Олимпиаде в Токио.

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Украинка победила Айлу Томлянович из Австралии (№51 WTA) во втором круге Олимпиады. Свитолина победила в трех сетах со счетом – 4:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа и 23 минуты.

Отметим, что Свитолина сделала 2 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 7 из 18 брейкпоинтов.

Любопытно, что Свитолина еще не проигрывала Томлянович в карьере – счет в личных встречах стал 4:0 в пользу украинки.

В 1/8 финала турнира украинка сыграет с теннисисткой Греции Марией Саккари 27 июля.

В первом раунде Свитолина обыграла немку Зигемунд – 6:3, 5:7, 6:4.

Олимпийский теннисный турнир

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4

Ранее Фокус сообщал, что другая украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пройти стадию первого круга на Олимпийских играх.

В одиночной сетке украинка проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес. Ястремская проиграла первый сет, но смогла реабилитироваться во второй партии. Однако, на третий сет украинской теннисистке сил уже не хватило — она уступила без шансов, не выиграв ни единого гейма. Итоговый счет матча: 3:6; 6:3; 0:6 в пользу Фернандес.

Не посчастливилось одесситке и в парном соревновании. Даяна Ястремская выступала в паре с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Противостоял украинкам тандем из Франции — Ализе Корне и Фиона Ферро. Француженкам удалось добыть убедительную победу со счетом 6:2; 6:4.

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