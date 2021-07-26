Світоліна вийшла в 1/8 фіналу на Олімпіаді в Токіо

Перша ракетка України продовжує свій турнірний шлях за медалями на Олімпіаді в Токіо.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вийшла в наступне коло на Олімпіаді в Токіо.

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Українка перемогла Айлу Томʼянович з Австралії (№51 WTA) у другому колі Олімпіади. Світоліна перемогла в трьох сетах із рахунком — 4:6, 6:3, 6:4. Матч тривав 2 години і 23 хвилини.

Зазначимо, що Світоліна зробила 2 подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок, реалізувала 7 із 18 брейкпоїнтів.

Цікаво, що Світоліна ще не програвала Томʼянович у карʼєрі — рахунок в особистих зустрічах став 4:0 на користь українки.

В 1/8 фіналу турніру українка зіграє з тенісисткою Греції Марією Саккарі 27 липня.

У першому раунді Світоліна обіграла німкеню Зігемунд — 6:3, 5:7, 6:4.

Олімпійський тенісний турнір

Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) — Айла Томʼянович (Австралія) — 4:6, 6:3, 6:4

Раніше Фокус повідомляв, що інша українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на Олімпіаді-2020 в Токіо.

21-річна українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла пройти стадію першого кола на Олімпійських іграх.

В одиночній сітці українка програла представниці Канади Лейлі Фернандес. Ястремська програла перший сет, але змогла реабілітуватися у другій партії. Однак, на третій сет українській тенісистці сил вже не вистачило — вона поступилася без шансів, не вигравши жодного гейму. Підсумковий рахунок матчу: 3:6; 6:3; 0:6 на користь Фернандес.

Не пощастило одеситці й у парному змаганні. Даяна Ястремська виступала в парі з першою ракеткою України Еліною Світоліною. Протистояв українкам тандем із Франції — Алізе Корне та Фіона Ферро. Француженкам вдалося добути переконливу перемогу з рахунком 6:2; 6:4.

Порожній стадіон, коротке представлення. 7 фактів про церемонію відкриття Олімпіади в Токіо.