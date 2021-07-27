Украина завоевала еще одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Олег Омельчук и Елена Костевич показали третий результат в смешанных соревнованиях по стрельбе из пистолета

Олимпийская сборная Украины выиграла третью бронзовую медаль на Играх в Токио.

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Украинские стрелки Олег Омельчук и Елена Костевич, выступающие в стрельбе из пистолета на 10 метров, победили в борьбе за бронзу сербских соперников Зорану Арунович и Дамира Микеца со счетом 16:12. В квалификационных этапах украинцы уступили представителям ОКР (Олимпийская команда России) лишь по дополнительным показателям.

"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все-таки был нелегкий день — удача сменялась неудачей и наоборот. Олег — огромный молодец и эта медаль для нас очень ценна, как золото", — сказала Костевич после завершения соревнований.

Победу праздновали спортсмены из Китая Цзян Рансинь и Пан Вэй, а второе место выиграли стрелки из ОКР — Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.

Напомним, ранее оба спортсмена были в шаге от попадания на пьедестал в одиночных соревнованиях: Павел Коростылев и Елена Костевич занимали четвертое место. Для Костевич это не первая олимпийская медаль: она выигрывала золотую награду в Афинах в 2004-м и две бронзовые в Лондоне, в 2012-м.

Олимпиада-2020, смешанные пары, пулевая стрельба из пистолета на 10 метров

1. Цзян Рансинь / Пан Вэй (Китай)

2. Виталина Бацарашкина / Артем Черноусов (ОКР)

3. Елена Костевич / Олег Омельчук (Украина)

Ранее бронзовые медали в копилку Украины в общем зачете принесли дзюдоистка Дарья Белодед, одолевшая в решающем поединке спортсменку из Израиля, и фехтовальщик Игорь Рейзлин, для которого эта Олимпиада стала дебютной.

После выступления Дарьи Белодед стало известно, что спортсменка решила взять паузу в карьере. По словам отца спортсменки, дзюдоистка планировала завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, а свое поражение в полуфинале она объясняет переносом соревнований на год из-за пандемии COVID-19.