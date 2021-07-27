Україна завоювала ще одну бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо

Олег Омельчук і Олена Костевич показали третій результат у змішаних змаганнях зі стрільби з пістолета

Олімпійська збірна України виграла третю бронзову медаль на Іграх у Токіо.

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Українські стрілки Олег Омельчук і Олена Костевич, які виступають у стрільбі з пістолета на 10 метрів, перемогли в боротьбі за бронзу сербських суперників Зорану Арунович і Даміра Мікеца з рахунком 16:12. У кваліфікаційних етапах українці поступилися представникам ОКР (Олімпійська команда Росії) лише за додатковими показниками.

"Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все-таки був нелегкий день — удача змінювалася невдачею та навпаки. Олег — величезний молодець, і ця медаль для нас дуже цінна, як золото", — сказала Костевич після завершення змагань.

Перемогу святкували спортсмени з Китаю Цзян Рансінь і Пан Вей, а друге місце виграли стрілки з ОКР — Віталіна Бацарашкіна й Артем Черноусов.

Нагадаємо, раніше обидва спортсмени були в кроці від потрапляння на п'єдестал в одиночних змаганнях: Павло Коростильов і Олена Костевич займали четверте місце. Для Костевич це не перша олімпійська медаль: вона вигравала золоту нагороду в Афінах в 2004-му і дві бронзові в Лондоні, у 2012-му.

Олімпіада-2020 року, змішані пари, кульова стрільба з пістолета на 10 метрів

1. Цзян Рансінь/Пан Вей (Китай)

2. Віталіна Бацарашкіна/Артем Черноусов (ОКР)

3. Олена Костевич/Олег Омельчук (Україна)

Раніше бронзові медалі в скарбничку України в загальному заліку принесли дзюдоїстка Дарина Білодід, яка здолала у вирішальному поєдинку спортсменку з Ізраїлю, і фехтувальник Ігор Рейзлін, для якого ця Олімпіада стала дебютною.

Після виступу Дар'ї Білодід стало відомо, що спортсменка вирішила взяти паузу в кар'єрі. За словами батька спортсменки, дзюдоїстка планувала завоювати золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо, а свою поразку в півфіналі вона пояснює перенесенням змагань на рік через пандемію COVID-19.