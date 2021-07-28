Скандал в украинском футболе: клуб снялся с чемпионата после поражения в первом матче

"Альянс" обвинил лигу в судейском произволе и отказывается продолжать выступления в соревновании.

Футбольный клуб "Альянс" принял решение снять свою первую команду с нынешнего розыгрыша Первой Лиги после скандала в матче против "Металлиста", сообщает ПФЛ Украины в Instagram.

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В игре стартового тура Первой Лиги "Металлист" на выезде обыграл своего оппонента со счетом 2:0, а арбитр матча удалил по ходу встречи двух футболистов "Альянса" и назначил пенальти в ворота хозяев.

После происшествия президент клуба Сергей Демченко выступил с эмоциональным заявлением, что клуб стараются специально "убить", и что команда готова рассмотреть вопрос снятия с турнира. Стоит отметить, что перед стартом сезона целью "Альянса" было занять место в топ-4 турнирной таблицы Первой лиги с возможностью побороться за выход в Премьер-лигу.

Профессиональная футбольная лига пока никак не отреагировала на информацию о снятии команды, лишь ранее подтвердив в своих социальных сетях, что такой сценарий возможен.

Информацию о снятии клуба с чемпионата подтвердил и президент "Альянса" Сергей Демченко.

"Клуб не рассматривает возможность, а снимается. Сейчас готовим все официальные письма. Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные", — прокомментировал информацию Демченко для Tribuna.com.

Также президент объяснил свое решение не доигрывать чемпионат.

"Этот матч — это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все – решение обдумано и принято. Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независящие от нас моменты, которые мне не нравятся, которые не украшают украинский футбол", — добавил Демченко.

У "Металлиста", в свою очередь, новости только позитивные. По информации бразильских СМИ, клуб в ближайшее время подпишет контракт с нападающим, который сейчас лидирует в гонке бомбардиров в чемпионате Бразилии. Отметим, что Пейшото сейчас занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии. В составе "Жувентуде" нападающий провел 27 поединков, в которых смог забить 12 голов.

Напомним, возродить клуб "Металлист" решил бывший президент Александр Ярославский, который активно инвестирует в команду и инфраструктуру, ставя перед коллективом цель квалифицироваться в украинскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона.