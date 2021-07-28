Скандал в українському футболі: клуб знявся з чемпіонату після поразки в першому матчі

"Альянс" звинуватив лігу в суддівському свавіллі та відмовляється продовжувати виступи в змаганні.

Футбольний клуб "Альянс" ухалив рішення зняти свою першу команду з нинішнього розіграшу Першої ліги після скандалу в матчі проти "Металіста", повідомляє ПФЛ України в Instagram.

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У грі стартового туру Першої Ліги "Металіст" на виїзді обіграв свого опонента з рахунком 2:0, а арбітр матчу вилучив у процесі зустрічі двох футболістів "Альянсу" та призначив пенальті у ворота господарів.

Після події президент клубу Сергій Демченко виступив з емоційною заявою, що клуб намагаються спеціально "вбити", і що команда готова розглянути питання зняття з турніру. Варто зазначити, що перед стартом сезону метою "Альянсу" було посісти місце в топ-4 турнірної таблиці Першої ліги з можливістю поборотися за вихід у Прем'єр-лігу.

Професійна футбольна ліга поки ніяк не відреагувала на інформацію про зняття команди, лише раніше підтвердила в своїх соціальних мережах, що такий сценарій можливий.

Інформацію про зняття клубу з чемпіонату підтвердив і президент "Альянсу" Сергій Демченко.

"Клуб не розглядає можливість, а знімається. Зараз готуємо всі офіційні листи. Ми ліквідуємо всі свої футбольні проєкти: дитячі, районні, обласні", — прокоментував інформацію Демченко для Tribuna.com.

Також президент пояснив своє рішення не догравати чемпіонат.

"Цей матч — це просто остання крапля. Воно все накладається, просто так збіглося. Можна сказати, що рішення спонтанне навіть для мене, але вже все — рішення обдумане й ухвалене. Я прямо зараз готую офіційний лист, сам його пишу. Виставляючи його на огляд суспільству. Я не кажу, що справа тільки в суддівстві. У мене були претензії і до своєї команди. Є незалежні від нас моменти, які мені не подобаються, які не прикрашають український футбол", — додав Демченко.

У "Металіста", зі свого боку, новини тільки позитивні. За інформацією бразильських ЗМІ, клуб найближчим часом підпише контракт із нападником, який зараз лідирує в гонці бомбардирів у чемпіонаті Бразилії. Зазначимо, що Пейшото зараз посідає перше місце в списку кращих бомбардирів чемпіонату Бразилії. У складі "Жувентуде" нападник провів 27 поєдинків, в яких зміг забити 12 голів.

Нагадаємо, відродити клуб "Металіст" вирішив колишній президент Олександр Ярославський, який активно інвестує в команду й інфраструктуру, ставлячи перед колективом мету кваліфікуватися в українську Прем'єр-лігу за підсумками поточного сезону.