Супертрансфер: український клуб купить найкращого бомбардира чемпіонату Бразилії
Харківський "Металіст" вирішив зміцнити склад головною зіркою чемпіонату Бразилії.
Новачок першої ліги чемпіонату України "Металіст" найближчим часом оголосить про трансфер центрального нападника "Жувентуде" Матеуса Пейшото, стверджує Bem Panara.
За даними джерела, сторони вже погодили всі фінансові деталі угоди, завдяки чому 25-річний футболіст зможе незабаром приєднатися до харків'ян.
Варто зазначити, що Пейшото зараз посідає перше місце в списку кращих бомбардирів чемпіонату Бразилії. У складі "Жувентуде" нападник провів 27 поєдинків, в яких зміг забити 12 голів.
Нагадаємо, відродити клуб "Металіст" вирішив колишній президент Олександр Ярославський, який активно інвестує в команду й інфраструктуру, ставлячи перед колективом мету кваліфікуватися в українську Прем'єр-лігу за підсумками поточного сезону.
Крім того, "Металіст" дебютував у Першій лізі, і вже в стартовому поєдинку зумів на виїзді обіграти "Альянс" із рахунком 2:0. Проте, після матчу стався скандал, оскільки президент "Альянсу" звинуватив суддів в упередженій роботі проти його команди.
Раніше Фокус показував, як у Харкові на майже заповненому 40-тисячному стадіоні "відродили" ФК "Металіст" (відео).
Раніше повідомлялося, що виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов розповів, що домовився з колишнім власником харківського "Металіста" Олександром Ярославським про відродження клубу.
Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 рік. Після закінчення сезону 2015/16 "Металіст" втратив професійний статус через фінансові проблеми і відмову останнього власника клубу Сергія Курченка погашати величезні борги перед футболістами, тренерським штабом і обслуговчим персоналом.