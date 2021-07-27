Супертрансфер: украинский клуб купит лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

Харьковский "Металлист" решил укрепить состав главной звездой чемпионата Бразилии.

Новичок первой лиги чемпионата Украины "Металлист" в ближайшее время объявит о трансфере центрального нападающего "Жувентуде" Матеуса Пейшото, утверждает Bem Panara.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным источника, стороны уже согласовали все финансовые детали сделки, благодаря чему 25-летний футболист сможет вскоре присоединиться к харьковчанам.

Стоит отметить, что Пейшото сейчас занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии. В составе "Жувентуде" нападающий провел 27 поединков, в которых смог забить 12 голов.

Напомним, возродить клуб "Металлист" решил бывший президент Александр Ярославский, который активно инвестирует в команду и инфраструктуру, ставя перед коллективом цель квалифицироваться в украинскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона.

Кроме того, "Металлист" дебютировал в Первой лиге, и уже в стартовом поединке сумел на выезде обыграть "Альянс" со счетом 2:0. Тем не менее, после матча произошел скандал, так как президент "Альянса" обвинил судей в предвзятой работе против его команды.

Ранее Фокус показывал, как в Харькове на почти заполненном 40-тысячном стадионе "возродили" ФК "Металлист" (видео)

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что договорился с бывшим владельцем харьковского "Металлиста" Александром Ярославским о возрождении клуба.

Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 год. После окончания сезона 2015/16 "Металлист" потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем и отказа последнего владельца клуба Сергея Курченко погашать огромные долги перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом.