В защиту чести: звездный футболист обратился в полицию из-за фото с полуобнаженными девушками

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни угодил в очередной скандал.

Тренер команды Чемпионшипа "Дерби Каунти" Уэйн Руни подал заявление в полицию из-за ранее опубликованных фотографий в социальной сети, на которых спящий на стуле экс-нападающий находится в гостиничном номере с тремя полуобнаженными девушками.

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Известно, что в тот день Руни пошел на вечеринку с друзьями после проигранного товарищеского поединка против "Солфорт Сити". Как оказался Уэйн с компании девушек пока что не известно.

Тренер утверждает, что эти снимки были сделаны без его разрешения, а также могут быть использованы в качестве способа шантажа, из-за чего Руни хочет, чтобы полиция расследовала этот эпизод. По последней информации СМИ, тренер и вовсе может лишиться своей должности в "Дерби Каунти", если скандал продолжить разгораться.

Что касается обвинений в сторону самого экс-футболиста, то ни одна сторона не выдвинула никаких претензий, так как доказательств неподобающего поведения Руни на сегодняшний день нет. Напомним, англичанин женат с 2008 года, и у него есть четверо детей.

Напомним, что скандал также разгорелся и в украинском футболе. После поединка первого тура Первой лиги против "Металлиста" с турнира решил сняться "Альянс" из-за решения судей.

Ранее Фокус рассказывал, что Уэйн Руни выступил за отмену видеоповторов в футболе.

"Просмотры VAR лишают футбол эмоций. Я забивал голы, возможно, находясь с офсайде, но все равно праздновал, просто посмотрев на бокового судью", – сказал Руни.

Напомним, президент Всеукраинского объединения тренеров, бывший тренер полтавской "Ворсклы" и мариупольского "Ильичевца", Николай Павлов заявил что VAR может убить интригу в футболе.