На захист честі: зірковий футболіст звернувся в поліцію через фото з напівоголеними дівчатами

Ексфутболіст "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні потрапив у черговий скандал.

Тренер команди Чемпіоншипа "Дербі Каунті" Вейн Руні подав заяву в поліцію через раніше опубліковані фотографії в соціальній мережі, на яких екснападник, що спить на стільці, перебуває в готельному номері з трьома напівоголеними дівчатами.

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Відомо, що в той день Руні пішов на вечірку з друзями після програного товариського поєдинку проти "Солфорт Сіті". Як Вейн виявився в компанії дівчат, поки що не відомо.

Тренер стверджує, що ці знімки були зроблені без його дозволу, а також можуть бути використані як спосіб шантажу, через що Руні хоче, щоб поліція розслідувала цей епізод. За останньою інформацією ЗМІ, тренер і зовсім може позбутися своєї посади в "Дербі Каунті", якщо скандал продовжить розпалюватися.

Що стосується звинувачень у бік самого ексфутболіста, то жодна сторона не висунула жодних претензій, оскільки доказів неналежної поведінки Руні на сьогоднішній день немає. Нагадаємо, англієць одружений із 2008 року, і в нього є четверо дітей.

Нагадаємо, що скандал також розгорівся і в українському футболі. Після поєдинку першого туру Першої ліги проти "Металіста" з турніру вирішив знятися "Альянс" через рішення суддів.

Раніше Фокус розповідав, що Вейн Руні виступив за скасування відеоповторів у футболі.

"Перегляди VAR позбавляють футбол емоцій. Я забивав голи, можливо, перебуваючи в офсайді, але все одно святкував, просто подивившись на бокового суддю", — сказав Руні.

Нагадаємо, президент Всеукраїнського об'єднання тренерів, колишній тренер полтавської "Ворскли" та маріупольського "Іллічівця", Микола Павлов заявив, що VAR може вбити інтригу в футболі.