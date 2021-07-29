"Золото должно приехать в Украину": Романчук – о первом финале на Олимпиаде

Украинский пловец еще будет иметь шансы выиграть медаль на другой дистанции.

Украинец олимпиец Михаил Романчук прокомментировал свое выступление на дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио, по итогу которого завоевал бронзу.

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"Плотность результатов очень большая — в 0,8 секунды поместились спортсмены с 1-го по 4-е места.

Если выиграл американец, то американская школа сильнее. Впереди заплыв на 1500 метров, я постараюсь доказать, что это не так", — сказал Романчук в комментарии "Суспільному".

Романчук пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы привезти Украине золотую медаль.

"Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину", — добавил 24-летний спортсмен.

Медаль Романчука стала для Украины первой за 17 лет наградой Олимпиады в плавании. Квалификация в плавании на дистанции 1500 м пройдет 30 июля, финал — 1 августа.

Напомним, Фокус рассказывал, что Михаил Романчук выиграл четвертую медаль Украины на Олимпиаде в Токио.

Бронзовая медаль Романчука стала исторической для Украины: это первая олимпийская награда в плавании за 17 лет. В последний раз украинцы выигрывали медали еще на Играх в Афинах, в 2004 году. Тогда два "золота" завоевала Яна Клочкова, а Андрей Сердинов принес в копилку страны бронзу.

У Романчука будет еще один шанс побороться за медали: в воскресенье, 1 августа, состоится заплыв на 1500 метров вольным стилем. Напомним, что именно в этой дисциплине украинец выиграл золото чемпионата Европы в Будапеште в мае 2021 года.

Напомним, что в квалификации в дисциплине 800 метров вольным стилем Михаил Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.