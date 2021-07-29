"Золото має приїхати в Україну": Романчук — про перший фінал на Олімпіаді

Український плавець ще матиме шанси виграти медаль на інший дистанції.

Українець олімпієць Михайло Романчук прокоментував свій виступ на дистанції 800 метрів вільним стилем на Олімпіаді в Токіо, за підсумком якого став бронзовим призером.

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"Щільність результатів дуже велика — в 0,8 секунди помістилися спортсмени з 1-го по 4-е місця.

Якщо виграв американець, то американська школа сильніша. Попереду заплив на 1500 метрів, я постараюся довести, що це не так", — сказав Романчук у коментарі "Суспільному".

Романчук пообіцяв, що докладе максимум зусиль, щоб привезти Україні золоту медаль.

"Спробую все ж показати свій максимум — те, на що я здатний. Золото все-таки має приїхати в Україну", — додав 24-річний спортсмен.

Медаль Романчука стала для України першою за 17 років нагородою Олімпіади в плаванні. Кваліфікація в плаванні на дистанції 1500 м пройде 30 липня, фінал — 1 серпня.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що Михайло Романчук виграв четверту медаль України на Олімпіаді в Токіо.

Бронзова медаль Романчука стала історичною для України: це перша олімпійська нагорода у плаванні за 17 років. Востаннє українці вигравали медалі ще на Іграх в Афінах, у 2004 році. Тоді два "золота" завоювала Яна Клочкова, а Андрій Сердінов приніс у скарбничку країни бронзу.

У Романчука буде ще один шанс поборотися за медалі: в неділю, 1 серпня, відбудеться заплив на 1500 метрів вільним стилем. Нагадаємо, що саме в цій дисципліні українець виграв золото чемпіонату Європи в Будапешті в травні 2021 року.

Нагадаємо, що в кваліфікації в дисципліні 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук подолав дистанцію за 7:41.28. Це майже на 1,5 секунди швидше переможного часу Михайла на чемпіонаті Європи в Будапешті в травні поточного року.