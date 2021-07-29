Не пожелали новых побед: "Шахтер" поздравил Луческу с днем рождения

Донецкий клуб ограничился аккуратным, но уважительным поздравлением для бывшего многолетнего тренера, который сейчас тренирует главного соперника.

Сегодня главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу исполняется 76 лет. Не пропустили день рождения своего бывшего наставника и медиа-ресурсы донецкого "Шахтера", которые поздравили румынского специалиста с праздником.

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"ФК Шахтер поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения! Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!", — говорится в заявлении "горняков".

Стоит отметить, что традиционное пожелание для тренера в виде "новых побед" представители донецкого клуба решили не использовать.

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года, что спровоцировало резкие комментарии со стороны официальных лиц "Шахтера". Также у специалиста довольно тяжелые отношения с группой активных болельщиков киевской команды.

Румынский тренер сразу добился успеха во главе "Динамо", завоевав внутренний требл в дебютном сезоне. Несмотря на почтенный возраст, руководство киевлян решило продлить контракт с наставником на два года.

Также сегодня киевское "Динамо" представило новую форму на сезон. ﻿

Напомним, "Динамо" еще не стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги, лишь недавно завершив тренировочный сбор. Также были активны киевляне и на трансферном рынке, подписал целый ряд новых футболистов. Последним пополнением в команде стал экс-нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач.

Ранее Фокус сообщал, что киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с венесуэльским форвардом.

Свой первый матч в новом сезоне "Динамо" проведет 1 августа, в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Киевляне на НСК "Олимпийский" примут "Верес". Цены на билеты на этот матч стартуют от 50 гривен, а самый дорогой пропуск на стадион обойдется в 650 гривен.

Отметим, что матч первого тура против закарпатского "Миная" был перенесен на 11 августа.