Не побажали нових перемог: "Шахтар" привітав Луческу з днем народження

Донецький клуб обмежився акуратним, але поважним привітанням для колишнього багаторічного тренера, який наразі тренує головного суперника.

Сьогодні головному тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу виповнюється 76 років. Не пропустили день народження свого колишнього наставника і медіа-ресурси донецького "Шахтаря", які привітали румунського фахівця зі святом.

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"ФК Шахтар вітає Мірчу Луческу з днем народження! Сьогодні колишньому тренеру команди виповнюється 76 років. Бажаємо міцного здоров'я, щастя і благополуччя!", — йдеться в заяві "гірників".

Варто зазначити, що традиційне побажання для тренера у вигляді "нових перемог" представники донецького клубу вирішили не використовувати.

Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року, що спровокувало різкі коментарі з боку офіційних осіб "Шахтаря". Також у фахівця досить важкі відносини з групою активних уболівальників київської команди.

Румунський тренер відразу досягнув успіху на чолі "Динамо", завоювавши внутрішній потроєнь у дебютному сезоні. Незважаючи на поважний вік, керівництво киян вирішило продовжити контракт з наставником на два роки.

Також сьогодні київське "Динамо" представило нову форму на сезон.

Нагадаємо, "Динамо" ще не стартувало в новому сезоні української Прем'єр-ліги, лише нещодавно завершивши тренувальний збір. Також були активні кияни і на трансферному ринку, підписавши цілий ряд нових футболістів. Останнім поповненням у команді став екснападник "Ворскли" Владислав Кулач.

Раніше Фокус повідомляв, що київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з венесуельським форвардом.

Свій перший матч у новому сезоні "Динамо" проведе 1 серпня, у рамках 2-го туру чемпіонату України. Кияни на НСК "Олімпійський" приймуть "Верес". Ціни на квитки на цей матч стартують від 50 гривень, а найдорожчий пропуск на стадіон обійдеться в 650 гривень.

Зазначимо, що матч першого туру проти закарпатського "Миная" був перенесений на 11 серпня.