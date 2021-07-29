Мощная поддержка: как Бех-Романчук болела за мужа во время бронзового заплыва на Олимпиаде (видео)

Чемпионка Европы и вице-чемпионка мира в прыжках в длину поддержала своего мужа во время финального заплыва на медали на Олимпиаде.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, прыгунья в длину, присутствовала во время финального заплыва своего мужа Михаила Романчука.

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Бех-Романчук очень эмоционально поддерживала мужа во время бронзового заплыва, что зафиксировали видеокамеры – скандировала "Давай, Миша, вперед", "Миша, ты можешь".

Медаль Романчука стала для Украины первой за 17 лет наградой Олимпиады в плавании. Квалификация в плавании на дистанции 1500 м пройдет 30 июля, финал — 1 августа.

Напомним, Фокус рассказывал, что Михаил Романчук выиграл четвертую медаль Украины на Олимпиаде в Токио.

Бронзовая медаль Романчука стала исторической для Украины: это первая олимпийская награда в плавании за 17 лет. В последний раз украинцы выигрывали медали еще на Играх в Афинах, в 2004 году. Тогда два "золота" завоевала Яна Клочкова, а Андрей Сердинов принес в копилку страны бронзу.

У Романчука будет еще один шанс побороться за медали: в воскресенье, 1 августа, состоится заплыв на 1500 метров вольным стилем. Напомним, что именно в этой дисциплине украинец выиграл золото чемпионата Европы в Будапеште в мае 2021 года.

Романчук пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы привезти Украине золотую медаль.

"Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину", — добавил 24-летний спортсмен.

Напомним, что в квалификации в дисциплине 800 метров вольным стилем Михаил Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.