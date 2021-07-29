Потужна підтримка: як Бех-Романчук вболівала за чоловіка під час бронзового запливу на Олімпіаді (відео)

Чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу зі стрибків у довжину підтримала свого чоловіка під час фінального запливу на медалі на Олімпіаді.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, стрибунка в довжину, була присутня під час фінального запливу свого чоловіка Михайла Романчука.

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Бех-Романчук дуже емоційно підтримувала чоловіка під час бронзового запливу, що зафіксували відеокамери — скандувала "Давай, Миша, вперед", "Міша, ти можеш".

Медаль Романчука стала для України першою за 17 років нагородою Олімпіади в плаванні. Кваліфікація в плаванні на дистанції 1500 м пройде 30 липня, фінал — 1 серпня.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що Михайло Романчук виграв четверту медаль України на Олімпіаді в Токіо.

Бронзова медаль Романчука стала історичною для України: це перша олімпійська нагорода у плаванні за 17 років. Востаннє українці вигравали медалі ще на Іграх в Афінах, в 2004 році. Тоді два "золота" завоювала Яна Клочкова, а Андрій Сердінов приніс у скарбничку країни бронзу.

У Романчука буде ще один шанс поборотися за медалі: в неділю, 1 серпня, відбудеться заплив на 1500 метрів вільним стилем. Нагадаємо, що саме в цій дисципліні українець виграв золото чемпіонату Європи в Будапешті в травні 2021 року.

Романчук пообіцяв, що докладе максимум зусиль, щоб привезти Україні золоту медаль.

"Спробую все ж показати свій максимум — то, на що я здатний. Золото все-таки має приїхати в Україну", — додав 24-річний спортсмен.

Нагадаємо, що в кваліфікації в дисципліні 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук подолав дистанцію за 7: 41.28. Це майже на 1,5 секунди швидше за переможний час Михайла на чемпіонаті Європи в Будапешті в травні поточного року.