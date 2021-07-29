Тренер сделал предложение спортсменке в прямом эфире на Олимпиаде (видео)

Для аргентинской саблистки выступление на Олимпиаде в Токио запомнится на всю жизнь.

Аргентинской саблистке Марии Белен Перес Морис сделали предложение во время флеш-интервью во время Олимпиады в Токио, сообщает телеканал TyC Sports.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Спортсменке сделал предложение собственный тренер Лукас Сауседо.

После поражения от венгерки Манны Мартин аргентинка подошла к журналистам, чтобы ответить на традиционные вопросы после участия в турнире.

В объектив камеры попал тренер спортсменки, Сауседо написал на листе бумаги предложение и встал позади спортсменки в ожидании, пока она обернется и увидит его. Когда это произошло, Сауседо опустился на колено – саблистка ответила согласием.

Любопытно, что тренер уже делал спортсменке предложение в 2010-м году и тогда она ответила отказом. Пара встречается уже на протяжении 18 лет.

Ранее Фокус рассказывал, что израильские спортсмены сломали антисекс-кровать на Олимпиаде в Токио.

Также мы рассказывали, что спортсменам на Олимпиаде поставили антисекс-кровати, которые выдерживают вес 200 кг и спортсменам на них не рекомендуется делать резких движений.

Любопытно, что спортсменам перед Олимпиадой выдали презервативы, однако не рекомендовали их использовать в олимпийской деревне, советуя отвезти их с собой домой и там заниматься сексуальным просвещением молодого поколения.

Дома для спортсменов, которые участвуют на Олимпийских играх, расположены на берегу Токийского залива. Общая площадь территории деревни составляет около 44 гектаров. Олимпийская деревня включает в себя 21 здание, в котором спортсменам предоставлено более 3600 комнат.

После окончания Олимпиады олимпийская деревня будет переформатирована на апартаменты.