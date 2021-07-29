Тренер зробив пропозицію спортсменці в прямому ефірі на Олімпіаді (відео)

Для аргентинської шаблістки виступ на Олімпіаді в Токіо запам'ятається на все життя.

Аргентинській шаблістці Марії Белен Перес Моріс зробили пропозицію під час флеш-інтерв'ю на Олімпіаді в Токіо, повідомляє телеканал TyC Sports.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Спортсменці зробив пропозицію власний тренер Лукас Сауседо.

Після поразки від угорки Манни Мартін аргентинка підійшла до журналістів, щоб відповісти на традиційні питання після участі в турнірі.

В об'єктив камери потрапив тренер спортсменки, Сауседо написав на аркуші паперу пропозицію і встав позаду спортсменки в очікуванні, поки вона обернеться й побачить його. Коли це сталося, Сауседо опустився на коліно — шаблістка відповіла згодою.

Цікаво, що тренер уже робив спортсменці пропозицію в 2010-му році й тоді вона відповіла відмовою. Пара зустрічається вже протягом 18 років.

Раніше Фокус розповідав, що ізраїльські спортсмени зламали антисекс-ліжко на Олімпіаді в Токіо.

Також ми розповідали, що спортсменам на Олімпіаді поставили антисекс-ліжка, які витримують вагу 200 кг і спортсменам на них не рекомендується робити різких рухів.

Цікаво, що спортсменам перед Олімпіадою видали презервативи, проте не рекомендували їх використовувати в олімпійському селищі, радячи відвезти їх із собою додому і там займатися сексуальною освітою молодого покоління.

Будинки для спортсменів, які беруть участь на Олімпійських іграх, розташовані на березі Токійської затоки. Загальна площа території селища становить майже 44 гектари. Олімпійське селище враховує 21 будівлю, де спортсменам надані понад 3 600 кімнат.

Після закінчення Олімпіади олімпійське селище буде переформатоване на апартаменти.