Бывший игрок "Шахтера" устроил драку в товарищеском матче (видео)

Армянин был возмущен жестким столкновением с легендарным защитником-костоломом.

Товарищеский матч итальянской "Ромы против "Порту" (1:1) завершился потасовкой обеих команд.

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Во время одного из эпизодов этого матча на поле произошел конфликт между бывшим полузащитником донецкого "Шахтера" Генрихом Мхитаряном, выступающим сейчас за "Рому", и защитником "Порту" Пепе, который славится своей жесткой игрой в подкатах и грязной игрой по отношению к соперникам.

После одного из стыков Мхитарян вспылил и бросился к Пепе, чтобы с ним разобраться по-мужски. Сам Мхитарян во время падения ударил бутсами в лицо Пепе, что также разозлило португальца.

В итоге массовую драку предотвратили сами игроки, оттащив Мхитаряна от португальца.

Ранее Фокус рассказывал, что экс-форвард сборной Украины перебрался в Португалию. 31-летний украинец Роман Зозуля подписал контракт с новичком чемпионата Португалии "Эшторилом" до лета 2022 года.

Напомним, что Зозуля находился без клуба после четырех сезонов в испанском "Альбасете". Он должен был перебраться в "Алькоркон", но болельщики клуба выступили против его перехода из-за обвинений в фашизме.

Отметим, что новый клуб Зозули "Эшторил" выиграл золотые медали второй лиги Португалии по итогам прошлого сезона и в новом сезоне сыграет в элите впервые за три года.

Напомним, Зозуля перешел в "Альбасете" в 2017 году. В нынешнем сезоне он провел за команду 37 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. "Альбасете" по итогам сезона не удержался в Сегунде и вылетел в третий дивизион Испании.

В прошлом сезоне Роман Зозуля был признан лучшим игроком сезона испанского "Альбасете".