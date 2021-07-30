Экс-форвард сборной Украины перебрался в Португалию

Звездный украинский нападающий продолжит свои выступления на Пиренейском полуострове.

Украинский форвард Роман Зозуля продолжит свою карьеру в чемпионате Португалии, сообщает A Bola.

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31-летний украинец подписал контракт с новичком чемпионата Португалии "Эшторилом" до лета 2022 года.

Напомним, что Зозуля находился без клуба после четырех сезонов в испанском "Альбасете". Он должен был перебраться в "Алькоркон", но болельщики клуба выступили против его перехода из-за обвинений в фашизме.

Отметим, что новый клуб Зозули "Эшторил" выиграл золотые медали второй лиги Португалии по итогам прошлого сезона и в новом сезоне сыграет в элите впервые за три года.

Напомним, Зозуля перешел в "Альбасете" в 2017 году. В нынешнем сезоне он провел за команду 37 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. "Альбасете" по итогам сезона не удержался в Сегунде и вылетел в третий дивизион Испании.

В прошлом сезоне Роман Зозуля был признан лучшим игроком сезона испанского "Альбасете".

31-летний Роман Зозуля — воспитанник киевского "Динамо". Дебютировал в главной команде 11 мая 2008 года в матче против полтавской "Ворсклы" (2:1). 2 июня 2010 года Зозуля дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против Норвегии (1:0), в котором забил единственный гол. Участник чемпионата Европы среди молодежных команд 2011 года в Дании. 16 мая 2017 года Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины. 8 сентября 2017 года стал игроком "Альбасете".

Напомним, Зозулю наградили медалью за помощь украинской армии.

Ранее футболист вместе с благотворительным фондом "Народная армия" помог ВСУ в борьбе с коронавирусом, закупив медицинские маски и тесты на коронавирус.