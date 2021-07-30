Ексфорвард збірної України перебрався до Португалії

Зоряний український нападник продовжить свої виступи на Піренейському півострові.

Український форвард Роман Зозуля продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Португалії, повідомляє A Bola.

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31-річний українець підписав контракт з новачком чемпіонату Португалії "Ешторілі" до літа 2022 року.

Нагадаємо, що Зозуля був без клубу після чотирьох сезонів в іспанському "Альбасете". Він повинен був перебратися в "Алькоркон", але вболівальники клубу виступили проти його переходу через звинувачення у фашизмі.

Зазначимо, що новий клуб Зозулі "Ешторіл" виграв золоті медалі другої ліги Португалії за підсумками минулого сезону і в новому сезоні зіграє в еліті вперше за три роки.

Нагадаємо, Зозуля перейшов в "Альбасете" у 2017 році. У нинішньому сезоні він провів за команду 37 матчів, забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. "Альбасете" за підсумками сезону не втримався в Сегунді і вилетів у третій дивізіон Іспанії.

У минулому сезоні Роман Зозуля був визнаний кращим гравцем сезону іспанського "Альбасете".

31-річний Роман Зозуля — вихованець київського "Динамо". Дебютував у головній команді 11 травня 2008 року в матчі проти полтавської "Ворскли" (2: 1). 2 червня 2010 року Зозуля дебютував у складі національної збірної України в товариському матчі проти Норвегії (1: 0), у якому забив єдиний гол. Учасник чемпіонату Європи серед молодіжних команд 2011 року в Данії. 16 травня 2017 року Зозуля призупинив кар'єру в збірній України. 8 вересня 2017 року став гравцем "Альбасете".

Нагадаємо, Зозулю нагородили медаллю за допомогу українській армії.

Раніше футболіст разом з благодійним фондом "Народна армія" допоміг ЗСУ в боротьбі з коронавірусом, закупивши медичні маски і тести на коронавірус.