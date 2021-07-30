Колишній гравець "Шахтаря" влаштував бійку в товариському матчі (відео)
Вірменин був обурений жорстким зіткненням з легендарним захисником-костоломом.
Товариський матч італійської "Роми" проти "Порту" (1: 1) завершився бійкою обох команд.
Під час одного з епізодів цього матчу на полі стався конфлікт між колишнім півзахисником донецького "Шахтаря" Генріхом Мхітаряном, який виступає наразі за "Рому", і захисником "Порту" Пепе, який славиться своєю жорсткою грою в підкатах і брудною грою по відношенню до суперників.
Після одного зі стиків Мхітарян розлютився і кинувся до Пепе, щоб з ним розібратися по-чоловічому. Сам Мхітарян під час падіння вдарив бутсами в обличчя Пепе, що також розлютило португальця.
У результаті масовій бійці запобігли самі гравці, відтягнувши Мхітаряна від португальця.
Раніше Фокус розповідав, що ексфорвард збірної України перебрався до Португалії. 31-річний українець Роман Зозуля підписав контракт з новачком чемпіонату Португалії "Ешторілем" до літа 2022 року.
Нагадаємо, що Зозуля був без клубу після чотирьох сезонів в іспанському "Альбасете". Він повинен був перебратися в "Алькоркон", але вболівальники клубу виступили проти його переходу через звинувачення у фашизмі.
Зазначимо, що новий клуб Зозулі "Ешторіл" виграв золоті медалі другої ліги Португалії за підсумками минулого сезону і в новому сезоні зіграє в еліті вперше за три роки.
Нагадаємо, Зозуля перейшов в "Альбасете" у 2017 році. У нинішньому сезоні він провів за команду 37 матчів, забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. "Альбасете" за підсумками сезону не втримався в Сегунді і вилетів у третій дивізіон Іспанії.
У минулому сезоні Роман Зозуля був визнаний кращим гравцем сезону іспанського "Альбасете".