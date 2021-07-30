За второй медалью: Романчук с лучшим временем вышел в финал 1500 м вольным стилем
Украинский пловец вновь будет претендовать на медали. В прошлом финале Романчук завоевал для Украины бронзу.
Украинские спортсмены Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал Олимпиады в Токио в плавании на 1500 метров вольным стилем.
Романчук попал в финал, заняв первое место – с результатом 14.45,99 с. Другой украинец Сергей Фролов показал 6-й результат – 14.51,83, но тоже квалифицировался в финал.
Отметим, что в финал попали 8 лучших участников. Финал состоится 1 августа.
Олимпийские игры-2020
1500 м, вольный стиль, мужчины
Квалификация
1. Михаил Романчук (Украина) – 14.45,99
2. Роберт Финке (США) – 14.47,20
3. Флориан Велброк (Германия) – 14.48,53
4. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 14.49,17
5. Дэниель Джервис (Великобритания) – 14.50,22
6. Сергей Фролов (Украина) – 14.51,83
7. Феликс Аубек (Австрия) – 14.51,88
8. Кирилл Мартынычев (ОКР) – 14.52,66
Напомним, Фокус рассказывал, что Михаил Романчук выиграл четвертую медаль Украины на Олимпиаде в Токио.
Бронзовая медаль Романчука стала исторической для Украины: это первая олимпийская награда в плавании за 17 лет. В последний раз украинцы выигрывали медали еще на Играх в Афинах, в 2004 году. Тогда два "золота" завоевала Яна Клочкова, а Андрей Сердинов принес в копилку страны бронзу.
Романчук пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы привезти Украине золотую медаль.
"Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину", — добавил 24-летний спортсмен.
Напомним, что в квалификации в дисциплине 800 метров вольным стилем Михаил Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.