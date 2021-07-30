За другою медаллю: Романчук із найкращим часом вийшов у фінал 1 500 м вільним стилем

Український плавець знову претендуватиме на медалі. У минулому фіналі Романчук завоював для України бронзу.

Українські спортсмени Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли у фінал Олімпіади в Токіо в плаванні на 1 500 метрів вільним стилем.

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Романчук потрапив у фінал, посівши перше місце — з результатом 14.45,99 с. Інший українець Сергій Фролов показав 6-й результат — 14.51,83, але теж кваліфікувався до фіналу.

Зазначимо, що у фінал потрапили 8 кращих учасників. Фінал відбудеться 1 серпня.

Олімпійські ігри-2020

1 500 м, вільний стиль, чоловіки

Кваліфікація

1. Михайло Романчук (Україна) — 14.45,99.

2. Роберт Фінке (США) — 14.47,20.

3. Флоріан Велброк (Німеччина) — 14.48,53.

4. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) — 14.49,17.

5. Деніель Джервіс (Великобританія) — 14.50,22.

6. Сергій Фролов (Україна) — 14.51,83.

7. Фелікс Аубек (Австрія) — 14.51,88.

8. Кирило Мартиничев (ОКР) — 14.52,66.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що Михайло Романчук виграв четверту медаль України на Олімпіаді в Токіо.

Бронзова медаль Романчука стала історичною для України: це перша олімпійська нагорода у плаванні за 17 років. Востаннє українці вигравали медалі ще на Іграх в Афінах, у 2004 році. Тоді два "золота" завоювала Яна Клочкова, а Андрій Сердінов приніс у скарбничку країни бронзу.

Романчук пообіцяв, що докладе максимум зусиль, щоб привезти Україні золоту медаль.

"Спробую все ж показати свій максимум — те, на що я здатний. Золото все ж таки має приїхати в Україну", — додав 24-річний спортсмен.

Нагадаємо, що в кваліфікації в дисципліні 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук подолав дистанцію за 7:41.28. Це майже на 1,5 секунди швидше переможного часу Михайла на чемпіонаті Європи в Будапешті в травні поточного року.