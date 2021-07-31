Бросил ракетку на трибуны и разбил другую. Джокович – без медалей на Олимпиаде в Токио

Первая ракетка мира скандально закончил Олимпийские игры в Токио. Новак Джокович дважды бросил ракетку и упустил все шансы выиграть для Сербии медали.

Победитель трех "Шлемов" сезона серб Новак Джокович проиграл бронзовый матч Олимпиады в Токио Пабло Каррено-Бусте.

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Также серб запомнился скандальным поведением на корте – Джокович от досады выкинул ракетку на трибуне в концовке третьего сета, а уступая 0:3 разбил другую ракетку о сетку.

Отметим, что теннисист получил предупреждение только за разбитую ракетку.

После поражения Джокович еще и снялся в матче за бронзу в миксте. Серб должен был принять участие в матче в паре с Ниной Стоянович, но отказался от участия в матче. Официальная причина – травма левого плеча.

Таким образом, еще одними бронзовыми медалистами Олимпиады в Токио стали австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс.

Ранее Фокус сообщал, что Новак Джокович выиграл "Уимблдон" с рекордом, 20 титулов "Большого Шлема".

Джокович выиграл все три мужских титула Большого шлема в 2021 году. Джокович, уже выигравший Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции по теннису, стал пятым игроком в истории — и только вторым в эпоху Открытого чемпионата после Рода Лейвера в 1969 году — выигравшим первые три основных турнира сезона.

Ранее Новак Джокович впечатлил поклонников своей растяжкой, сравнив себя с Человеком-Пауком. В комментариях пользователи стали шутить над Джоковичем и присылать свои варианты мемов на эту фотографию. Официальный аккаунт ATP, ответил на пост Новака забавной гифкой, совмещающей фото человека-паука и скользящего под ним Джоковича.

Украинский теннисист Илья Марченко также подшутил над Джоковичем, смонтировав оригинальный ролик с ремиксом песни американской певицы Билли Айлиш.