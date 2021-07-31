Кинув ракетку на трибуни і розбив іншу. Джокович — без медалей на Олімпіаді в Токіо

Перша ракетка світу скандально закінчив Олімпійські ігри в Токіо. Новак Джокович двічі кинув ракетку і упустив всі шанси виграти для Сербії медалі.

Переможець трьох "Шоломів" сезону серб Новак Джокович програв бронзовий матч Олімпіади в Токіо Пабло Каррено-Бусто.

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Також серб запам'ятався скандальною поведінкою на корті — Джокович від досади викинув ракетку на трибуні в кінцівці третього сету, а поступаючись 0: 3 розбив іншу ракетку об сітку.

Відзначимо, що тенісист отримав попередження тільки за розбиту ракетку.

Після поразки Джокович ще й знявся в матчі за бронзу в міксті. Серб повинен був взяти участь в матчі в парі з Ніною Стоянович, але відмовився від участі в матчі. Офіційна причина — травма лівого плеча.

Таким чином, ще одними бронзовими медалістами Олімпіади в Токіо стали австралійці Ешлі Барті і Джон Пірс.

Раніше Фокус повідомляв, що Новак Джокович виграв "Вімблдон" з рекордом, 20 титулів "Великого Шолома".

Джокович виграв всі три чоловічих титулу Великого шолома в 2021 році. Джокович, вже виграв Відкритий чемпіонат Австралії і Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, став п'ятим гравцем в історії — і тільки другим в епоху Відкритого чемпіонату після Рода Лейвера в 1969 році — виграв перші три основних турніру сезону.

Раніше Новак Джокович вразив шанувальників своєї розтяжкою, порівнявши себе з Людиною-павуком. У коментарях користувачі стали жартувати над Джоковичем і надсилати свої варіанти мемів на цю фотографію. Офіційний акаунт ATP, відповів на пост Новака забавною ДІФКУ, що поєднує фото людини-павука і змінного під ним Джоковича.

Український тенісист Ілля Марченко також пожартував над Джоковичем, змонтувавши оригінальний ролик з реміксом пісні американської співачки Біллі Айлиш.