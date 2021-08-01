Новый рекорд Олимпиады. Венесуэльская спортсменка превзошла достижение украинки, сделанное 26 лет назад
Венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас на Олимпиаде в Токио установила новый мировой рекорд в тройном прыжке.
Украинская легкоатлетка Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке еще в августе 1995 года. И теперь ее рекорд побит. Это сделала венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас на Олимпиаде в Токио, сообщает УНИАН.
Двукратная чемпионка мира Юлимар Рохас прыгнула на расстояние 15 метров 67 сантиметров. Результат Кравец — 15 метров 50 сантиметров.
В Twitter Олимпиады написали, что Юлимар Рохас – это первая спортсменка из Венесуелы, которая выиграла золотую медаль.
Серебро у Патрисии Мамоны из Португалии с результатом 15 метров 1 сантиметр. Бронза у Аны Пелетейро из Испании. Ее результат 14,87 м.
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