Новий рекорд Олімпіади. Венесуельська спортсменка перевершила досягнення українки, зроблене 26 років тому

Венесуельська спортсменка Юлімар Рохас на Олімпіаді в Токіо встановила новий світовий рекорд у потрійному стрибку.

Українська легкоатлетка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку ще в серпні 1995 року. І тепер її рекорд побитий. Це зробила венесуельська спортсменка Юлімар Рохас на Олімпіаді в Токіо, повідомляє УНІАН.

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Фото: УНІАН

Дворазова чемпіонка світу Юлімар Рохас стрибнула на відстань 15 метрів 67 сантиметрів. Результат Кравець — 15 метрів 50 сантиметрів.

[ + – ] Юлімар Рохас Фото: УНІАН

У Twitter Олімпіади написали, що Юлімар Рохас — це перша спортсменка з Венесуели, яка виграла золоту медаль.

Срібло у Патрісії Мамон з Португалії з результатом 15 метрів 1 сантиметр. Бронза у Ани Пелетейро з Іспанії. Її результат 14,87 м.

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