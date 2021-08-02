Курьез дня: украинец Кулиш выстрелил в чужую мишень на Олимпиаде и занял последнее место

Украинец претендовал на медаль до последнего выстрела, но что-то пошло не так.

На Олимпиаде в Токио проходит финал в стрельбе из винтовки с трех положений с 50 метров.

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Украинский спортсмен Сергей Кулиш претендовал на одну из медалей и шел в тройке лидеров, но выстрелил в чужую мишень.

В итоге украинец занял последнее восьмое место в финале. Украинец показал результат 402,2.

Ранее Фокус сообщал, что легендарная украинская легкоатлетка Саладуха завершила карьеру.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

Отметим, что для Романчука эта медаль стала второй в Токио. 29 июля он занял третье место в заплыве на 800 метров вольным стилем, показав результат 7:42:33. Его "бронза" стала для Украины первой в плавании за последние 17 лет. Последний раз наши спортсмены привозили олимпийские медали в 2004 году, когда знаменитая Яна Клочкова завоевала два "золота", а Андрей Сердинов стал бронзовым призером.

Жена Михаила Марина Романчук, которая тоже участвует в Олимпиаде, также порадовала. Она прошла квалификацию по прыжкам в длину в финал и попала в топ-12 лучших, заняв 10-ю позицию с результатом 6,71 метра. Теперь девушка поучаствует в борьбе за олимпийские награды.

В полуфинал боксерского турнира Олимпийских игр попал и украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Тем временем украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и завоевала пятую бронзовую медаль для Украины.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.