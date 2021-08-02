Курйоз дня: українець Куліш вистрілив у чужу мішень на Олімпіаді та посів останнє місце

Українець претендував на медаль до останнього пострілу, але щось пішло не так.

На Олімпіаді в Токіо проходить фінал у стрільбі з гвинтівки з трьох положень із 50 метрів.

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Український спортсмен Сергій Куліш претендував на одну з медалей і йшов у трійці лідерів, але вистрілив у чужу мішень.

У підсумку українець посів останнє восьме місце у фіналі. Українець показав результат 402,2.

Раніше Фокус повідомляв, що легендарна українська легкоатлетка Саладуха завершила кар'єру.

Український плавець Михайло Романчук приніс українській збірній першу срібну медаль на Олімпійських іграх у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем, повідомляється в звіті оргкомітету Олімпіади в Токіо.

До цього на рахунку українців на Олімпіаді в Токіо були тільки бронзові медалі.

Відзначимо, що для Романчука ця медаль стала другою в Токіо. 29 липня він посів третє місце в запливі на 800 метрів вільним стилем, показавши результат 7:42:33. Його "бронза" стала для України першою в плаванні за останні 17 років. Останній раз наші спортсмени привозили олімпійські медалі в 2004 році, коли знаменита Яна Клочкова завоювала два "золота", а Андрій Сердінов став бронзовим призером.

Дружина Михайла Марина Романчук, яка теж бере участь у Олімпіаді, також порадувала. Вона пройшла кваліфікацію зі стрибків у довжину в фінал і потрапила в топ-12 кращих, посівши 10-у позицію з результатом 6,71 метри. Тепер дівчина візьме участь у боротьбі за олімпійські нагороди.

У півфінал боксерського турніру Олімпійських ігор потрапив і український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг.

Тим часом українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Олену Рибакіну з Казахстану та завоювала п'яту бронзову медаль для України.

Олімпійські ігри в Токіо проходять із 23 липня по 8 серпня.