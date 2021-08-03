Борец Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Самый спортивный депутат партии "Слуга народа" будет бороться за медали на Олимпийских играх.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк близок к тому, чтобы выйти в финал Олимпиады в Токио.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В четвертьфинале в категории до 87 кг Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара. До последней секунды поединка счет в схватке был равен, однако украинец сумел провести последнее активное действие и вырвать победу.

В полуфинале Жан Беленюк встретится с Иваном Гуклеком из Хорватии.

Таким образом, Беленюк проведет еще минимум 2 схватки и поборется за медали.

Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как минимум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

В полуфинал боксерского турнира Олимпийских игр попал и украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Тем временем украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и завоевала пятую бронзовую медаль для Украины.

Ранее Фокус сообщал, что легендарная украинская легкоатлетка Саладуха завершила карьеру.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

Олимпиада-2020: Китай на 7 медалей опережает США, Украина выиграла шесть медалей