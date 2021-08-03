Борець Беленюк вийшов у півфінал Олімпіади в Токіо

Найспортивніший депутат партії "Слуга народу" боротиметься за медалі на Олімпійських іграх.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк близький до того, щоб вийти у фінал Олімпіади в Токіо.

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У чвертьфіналі в категорії до 87 кг Беленюк переміг алжирця Башира Сід Азара. До останньої секунди поєдинку рахунок у сутичці дорівнював, проте українець зумів провести останню активну дію і вирвати перемогу.

У півфіналі Жан Беленюк зустрінеться з Іваном Гуклеком із Хорватії.

Так, Беленюк проведе ще мінімум 2 сутички і побореться за медалі.

Збірна України посідає 60 місце з п'ятьма бронзовими й однією срібною медалями. Як мінімум одну нагороду на Олімпійських іграх виграли спортсмени із 64 країн.

Український плавець Михайло Романчук приніс українській збірній першу срібну медаль на Олімпійських іграх у фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем, повідомляється в звіті оргкомітету Олімпіади в Токіо.

До цього на рахунку українців на Олімпіаді в Токіо були тільки бронзові медалі.

У півфінал боксерського турніру Олімпійських ігор потрапив й український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг.

Тим часом українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Олену Рибакіну з Казахстану і завоювала п'яту бронзову медаль для України.

Раніше Фокус повідомляв, що легендарна українська легкоатлетка Саладуха завершила кар'єру.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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