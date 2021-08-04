Жан Беленюк и Парвиз Насибов выступят в финале Олимпиады: где и когда смотреть

Двое борцов могут выиграть первую золотую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио

Сегодня, 4 августа, на Олимпиаде в Токио состоятся финальные соревнования в греко-римской борьбе.

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Жан Беленюк и Парвиз Насибов: путь к финалу Олимпиады

В весовой категории до 67 килограмм Украину представит Парвиз Насибов. Накануне в 1/2 финала он победил двукратного чемпиона мира в возрасте до 23 лет египтянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Саеда, в 1/4 — россиянина Артема Суркова, а до того справился с датчанином Фредериком Бьеррехусом. В решающем бою Насибову будет противостоять иранец Мохаммед Реза Герай.

Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 килограмм, в финале будет бороться с представителем Венгрии Виктором Леринцем. На пути к финалу 30-летний спортсмен и по совместительству депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" в 1/2 одолел Ивана Гуклека из Хорватии, в 1/4 — алжирца Башира Сид Асару, а на стадии 1/8 — серба Зураба Датунашвили. Отметим, что Беленюк становился серебряным призером предыдущих Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Где и когда смотреть финал по греко-римской борьбе

Схватка Парвиз Насибов — Мохаммед Реза Герай начнется в 13:30 по киевскому времени, а поединок Жан Беленюк — Виктор Леринц — ориентировочно в 14:15 по киевскому времени. Оба поединка в прямом эфире покажет телеканал UA:Перший.

Кроме того, в вольной борьбе, в женской весовой категории до 62 кг украинка Ирина Коляденко будет бороться за бронзовую медаль в схватке с латвийской спортсменкой Анастасией Григорьевой. Этот поединок начнется ориентировочно стартует в 14:55 и также будет показан на телеканале UA:Перший.

Напомним, ранее бронзовую медаль в вольной борьбе завоевала украинка Алла Черкасова, которая одержала победу в схватке с олимпийской чемпионкой 2016 года японкой Сару Досе.

Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачет.