Жан Беленюк і Парвіз Насібов виступлять у фіналі Олімпіади: де і коли дивитися

Двоє борців можуть виграти першу золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо

Сьогодні, 4 серпня, на Олімпіаді в Токіо відбудуться фінальні змагання в греко-римській боротьбі.

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У ваговій категорії до 67 кілограмів Україну представить Парвіз Насібов. Напередодні в 1/2 фіналу він переміг дворазового чемпіона світу у віці до 23 років єгиптянина Мохаммеда Ібрагіма Ель-Саєда, в 1/4 — росіянина Артема Суркова, а до того впорався з данцем Фредеріком Бьєррехусом. У вирішальному бою Насібову буде протистояти іранець Мохаммед Реза Герай.

Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограм, у фіналі буде боротися з представником Угорщини Віктором Лерінцом. На шляху до фіналу 30-річний спортсмен і за сумісництвом депутат Верховної Ради від партії "Слуга Народу" в 1/2 здолав Івана Гуклека з Хорватії, в 1/4 — алжирця Башира Сід Асара, а на стадії 1/8 — серба Зураба Датунашвілі. Зазначимо, що Беленюк ставав срібним призером попередніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.

Де і коли дивитися фінал з греко-римської боротьби

Поєдинок Парвіз Насібов — Мохаммед Реза Герай розпочнеться о 13:30 за київським часом, а поєдинок Жан Беленюк — Віктор Лерінц — орієнтовно о 14:15 за київським часом. Обидва поєдинки в прямому ефірі покаже телеканал UA: Перший.

Крім того, у вільній боротьбі, у жіночій ваговій категорії до 62 кг українка Ірина Коляденко буде боротися за бронзову медаль у поєдинку з латвійською спортсменкою Анастасією Григор'євою. Цей поєдинок розпочнеться орієнтовно о 14:55 і також буде показаний на телеканалі UA: Перший.

Нагадаємо, раніше бронзову медаль у вільній боротьбі завоювала українка Алла Черкасова, яка здобула перемогу в поєдинку з олімпійською чемпіонкою 2016 року японкою Сару Досі.

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