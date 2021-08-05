"Рада, что три украинки в финале": Магучих – об удачной квалификации на Олимпиаде

Украинские прыгуньи будут претендовать на медали на Олимпиаде в Токио.

Выступающая в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась эмоциями после успешного преодоления квалификации на Олимпиаде в Токио.

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Кроме Ярославы в финал квалифицировались и две другие украинки — Юлия Левченко и Ирина Геращенко

"Эта квалификация, наверное, была для меня одной из самых сложных, потому что было очень жарко. Но я справилась, хотя и допустила одну ошибку — высоту 1.90 метра взяла со второй попытки. После этого поняла, что больше шансов на ошибку нет — надо прыгать с первой попытки", – сказала Магучих в интервью "UA:Перший".

Также Магучих порадовалась за коллег из Украины, которые тоже будут соревноваться в финале Олимпиады.

"Думала, что надо прыгать и наслаждаться и проходить дальше. Знаю, что у девушек такая же ситуация. Очень рада, что мы втроем проходим в финал".

"Знаю, что Олимпиада для каждого спортсмена — это важнейший старт карьеры. Но я попыталась это отбросить и просто наслаждаться атмосферой. Что я все-таки смогла побывать на Токио-2020", – сказала Магучих.

Также украинка оценила поддержку болельщиков на Олимпиаде.

"Здесь очень хорошая дорожка. Поэтому, надеюсь, все будет хорошо и будем втроем прыгать высоко", — сказала Ярослава.

Напомним, что финал, в котором будут участвовать украинки, состоится 7 августа.

Ранее Фокус сообщал, что украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио и поборется за золото.

Также Фокус рассказывал, что Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг. Противником Беленюка был венгр Виктор Лоринц, которого украинский спортсмен победил со счетом 5:1.

На данный момент Украина завоевала 1 золото, 2 серебряные медали и 9 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.