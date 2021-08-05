"Рада, що три українки в фіналі": Магучіх — про вдалу кваліфікацію на Олімпіаді

Українські стрибунки претендуватимуть на медалі на Олімпіаді в Токіо.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася емоціями після успішного подолання кваліфікації в стрибках висоту на Олімпіаді в Токіо.

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Крім Ярослави, у фінал кваліфікувалися й дві інші українки — Юлія Левченко й Ірина Геращенко

"Ця кваліфікація, напевно, була для мене однією з найскладніших, тому що було дуже жарко. Але я впоралася, хоча й допустила одну помилку — висоту 1.90 метра взяла з другої спроби. Після цього зрозуміла, що більше шансів на помилку немає — треба стрибати з першої спроби", — сказала Магучіх в інтерв'ю" UA: Перший ".

Також Магучіх пораділа за колег із України, які теж будуть змагатися у фіналі Олімпіади.

"Думала, що треба стрибати та насолоджуватися і проходити далі. Знаю, що в дівчат така ж ситуація. Дуже рада, що ми втрьох проходимо в фінал".

"Знаю, що Олімпіада для кожного спортсмена — це найважливіший старт кар'єри. Але я спробувала це відкинути та просто насолоджуватися атмосферою. Що я все-таки змогла побувати на Токіо-2020", — сказала Магучіх.

Також українка оцінила підтримку уболівальників на Олімпіаді.

"Тут дуже хороша доріжка. Тому, сподіваюся, усе буде добре і будемо втрьох стрибати високо", — сказала Ярослава.

Нагадаємо, що фінал, у якому братимуть участь українки, відбудеться 7 серпня.

Раніше Фокус повідомляв, що український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо та побореться за золото.

Також Фокус розповідав, що Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді в Токіо. Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у сутичці за золото Олімпіади в Токіо в категорії до 87 кг. Противником Беленюка був угорець Віктор Лорінца, якого український спортсмен переміг з рахунком 5:1.

Наразі Україна завоювала 1 золото, 2 срібні медалі та 9 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня та триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.