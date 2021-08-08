США выиграли медальный зачет Олимпиады-2020: финальные итоги соревнований в Токио (фото)

В заключительный день Олимпийских игр американские спортсмены завоевали три золотые медали, что позволило США перегнать Китай в командном зачете.

Сборная США победила в общекомандном медальном зачете по итогам Олимпиады-2020, проходившей в Токио.

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В воскресенье, 8 августа, в Токио пройдет церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр.

Победителем общекомандного медального зачета Олимпиады-2020 стала сборная Соединенных Штатов, которая завоевала 113 медалей.

Сборная США в заключительный день Олимпийских игр 2020 в Токио завоевала три золотые медали, что позволило американским спортсменам перегнать Китай в командном зачете.

Китай с 88 медалями, среди которых 38 золотых, занял второе место в командном зачете по итогам Олимпиады-2020. Третье место досталось хозяевам Олимпийских игр — японские спортсмены завоевали 58 медалей.

Сборная Украины с 19 завоеванными медалями заняла 44 место в командном рейтинге по итогам Олимпийских игр 2020 в Токио. Всего на Олимпиаде медали получали представители 86 стран.

Стоит отметить, что сборная США побеждает в медальном зачете на третьих Олимпийских играх подряд.

Российские спортсмены, выступавшие под эгидой ОКР (Олимпийский комитет России — ред.) заняли пятое место в общем зачете, завоевав 71 медаль.

[ + – ] Итоги Олимпиады в Токио

Ранее Фокус сообщал, что Украина на Олимпиаде-2020 завоевала 19 медалей. Украинские спортсмены заняли 44 место в общем медальном зачете, превзойдя результат Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, где наша сборная завоевала всего 11 медалей.

Также Фокус рассказывал, что Украина выиграла четыре медали в предпоследний день соревнований. Украинские спортсмены завоевали две серебряные и бронзовые медали, что позволило сборной Украине выйти на 44 место в общем медальном зачете.